F1 GP Qatar diretta live: cercasi Ferrari d'attacco dietro Russell, Max e le McLaren

In pole position c'è George Russell, la sua quarta stagionale oltre che quinta assoluta in Formula 1, che ha approfittato della penalità comminata a Max Verstappen, il più veloce nelle qualifiche di ieri, per partire ancora al palo come già successo a Las Vegas nell'ultimo weekend di gara. La seconda fila è tutta targata McLaren con Norris che ha bruciato Piastri. Leclerc parte quinti con Hamilton al suo fianco, Sainz è settimo, affiancato da Alonso per una quarta fila tutta spagnola. Perez e Magnussen completano la top ten al via.

