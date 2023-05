Giro d'Italia, tappa di oggi: 10a, Scandiano-Viareggio. Percorso, tracciato, difficoltà

La Scandiano-Viareggio, di 196 km, è una tappa divisa in due. La prima parte è molto mossa, con un paio di salite impegnative. Superato l’Appennino Tosco-Emiliano e la zona della Garfagnana, arriva la parte più dolce lunga circa 60 chilometri.

Si inizia a salire subito dopo il via da Scandiano. Dopo Baiso (km 15) i corridori affrontano la prima discesa di giornata, ma presto si torna a salire. Sino al traguardo volante di Villa Minozzo (km 48,1) la strada è un susseguirsi di saliscendi. Da qui in avanti si sale verso Passo delle Radici (km 87,5), dove è posto il primo GPM di giornata classificato di 2a categoria. Salita pedalabile, ma lungo la quale potrebbe partire una fuga. Dopo aver scollinato i corridori affronteranno la discesa verso Castelnuovo di Garfagnana lunga 31 km. Discesa molto ripida e tecnica, che in caso di pioggia può rivelarsi veramente impegnativa. Dopo la discesa, si torna a salire verso il muro di Monteperpoli (GPM di 4a categoria, km 120,7): soltanto 2,4 chilometri ma con una pendenza media del 9%.

È questa l’ultima asperità di giornata. Da ora in avanti i corridori affronteranno una breve discesa e poi un lungo tratto in falsopiano. A Ponte a Moriano (km 154,1) c’è il secondo traguardo volante di giornata. Giunti al Lido di Camaiore il gruppo si troverà sul lungomare che non abbandonerà più sino al traguardo di Viareggio.