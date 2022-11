Questo incontro fa seguito allo 0-0 tra Uruguay e Corea del Sud, in palio quindi il primo posto in solitaria nel girone H.16:17

Prudenza e solidità sono le parole d’ordine del Ghana, che risponde con un 5-4-1: a coordinare la difesa sarà Daniel Amartey del Leicester, mentre come fulcro a centrocampo è presente Thomas Partey; chance importante dal primo minuto per il talento dell’Ajax Mohammed Kudus.16:34

Cristiano Ronaldo! Kudus perde palla in maniera ingenua in una zona invitante, servito Ronaldo che si trova a tu per tu con il portiere, il suo controllo però non è ottimale e Ati-Zigi con un’ottima uscita riesce a respingere il tiro sul nascere.17:14

In questo incontro Cristiano Ronaldo è diventato il quinto calciatore a giocare in cinque diversi Mondiali dopo Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Matthäus e Lionel Messi.17:17

Palla in profondità per Iñaki Williams, che però non riesce a raggiungere il pallone, blocca Diogo Costa.17:18

Segna Cristiano Ronaldo, ma il gioco era fermo: ha commesso fallo in precedenza su Alexander Djiku, prendendo posizione in maniera troppo energica. 17:32

Doppio calcio d'angolo per il Ghana, in entrambe le occasioni la difesa lusitana respinge al mittente.17:39

Occasione Portogallo! Bruno Fernandes effettua un cross profondo a cercare Raphael Guerreiro che, defilato, prova a rimettere la palla dentro al volo, ma centra in pieno Ronaldo, il Ghana respinge in qualche modo.17:44

Da parte loro i lusitani hanno amministrato il gioco con un lungo possesso, ma le azioni pericolose sono ancora poche (0.62 xG al momento): in questa seconda frazione dovranno cercare di alzare i ritmi per creare superiorità numerica in fase offensiva.17:55

Calcio di rigore per il Portogallo! Cristiano Ronaldo a terra in area in seguito a un contrasto con Mohammed Salisu, l'arbitro indica subito il dischetto.18:21

Cartellino Giallo verso Iñaki Williams per la reazione in seguito al fallo di Danilo Carvalho.18:50

Che errore di Diogo Costa! Si mette la palla sui piedi, ma non considera che Inaki Williams era in agguato dietro di lui! Il ghanese però non riesce ad approfittarne e il Portogallo recupera quasi sulla linea.19:00

La partita, iniziata con un ritmo lento, viene stappata da un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo nel corso del secondo tempo. Il Ghana risponde dopo qualche minuto con Aiew, ma ci pensa Bruno Fernandes con due assist al bacio (per Joao Felix e Rafael Leao) a rimettere i lusitani in carreggiata. Il Ghana accorcia con Bukari e nel finale ha anche l'occasione per il pareggio, ma finisce con l'arrendersi ai portoghesi, che vanno in testa al Gruppo H.19:06

PREPARTITA

Portogallo-Ghana è una partita valevole per la Fase a gironi dei Mondiali 2022. Per entrambe le squadre si tratta del debutto a questo Mondiale: sono inserite nel Gruppo G insieme con Uruguay e Corea del Sud.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 17:00 allo stadio Stadium 974 di Doha.

Portogallo e Ghana si sono affrontati una volta solo in un Mondiale, nel 2014 e vinse il Portogallo per 2-1. La partita si annuncia molto equilibrata con i portoghesi ovviamente favoriti dal pronostico. Nel Portogallo in campo pezzi da novanta del pallone mondiale: da Cristiano Ronaldo a Leao da Ruben Neves a Bruno Fernandes. CR7 non è dato in forma e soprattutto un po’ in rotta con il resto dello spogliatoio, ma da lui c’è sicuramente da aspettarsi una partita da leone. Il Ghana rispetto al passato sembra meno legata all’estro dei singoli, più compatta, muscolare e solida.

Arbitro e assistenti di Portogallo-Ghana

Arbitro di Portogallo-Ghana sarà Ismail Elfath (americano di origine marocchina) coadiuvato da Kyle Atkins e Corey Parker. Al VAR invece ci sarà Armando Villarreal.

La storia dell’arbitro Elfath

L’arbitro Elfath è americano, ha 40 anni ed è chiare origini marocchine. Elfath è infatti nato a Casablanca e a 18 anni ha vinto il “Diversity visa lottery”, ossia un permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti messo in palio dal governo americano. Elfath ne ha approfittato per studiare all’università in Texas fino a ottenere la laurea in Ingegneria Meccanica.

Probabili formazioni di Portogallo-Ghana

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Santos

GHANA (4-2-3-1); Odoi, Djiku, Amartey, Mensah; Partey, Owusu; Kudus, A.Ayew, J.Ayew; Williams. Ct. Addo

Dove vedere Portogallo-Ghana di Mondiali 2022, in diretta tv e streaming

Portogallo-Ghana si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 17:00 (mezz’ora prima) del 24 novembre.

Portogallo-Ghana verrà trasmessa dalla Rai2 o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

La programmazione completa dei Mondiali sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2022