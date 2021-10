Grazie per aver seguito la diretta scritta di questo incontro. Arrivederci alle prossime gare del massimo campionato italiano.22:46

Settimana prossima sarà ancora tempo di grandi sfide per Roma e Juventus. I bianconeri andranno a San Siro per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi, mentre i giallorossi ospiteranno la capolista Napoli all'Olimpico. Altro giro, altri due big match in Serie A.22:45

La Juventus porta a casa i tre punti nel big match di giornata contro la Roma di José Mourinho. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta la rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio, per aver ragione sulla formazione giallorossa. I capitolini hanno avuto numerose occasioni per pareggiare, la più clamorosa è capitata sul destro di Veretout che si è fatto ipnotizzare da Szczesny dagli 11 metri. Nella ripresa i bianconeri si difendono con le unghie e con i denti, portando a casa una vittoria fondamentale per morale e classifica.22:44

90'+4' FINISCE IL MATCH ALLO STADIUM: Juventus-Roma 1-0.22:41

90'+3' AMMONIZIONE ROMA: cartellino giallo per Karsdorp.22:41

90'+2' Un minuto di speranza per la formazione giallorossa alla ricerca disperata del pareggio allo Stadium.22:39

90' Segnalati tre minuti di recupero dall'arbitro Orsato.22:37

89' AMMONIZIONE ROMA: cartellino giallo per Mancini.22:37

88' SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce De Sciglio, entra Alex Sandro.22:36

87' AMMONIZIONE JUVENTUS: cartellino giallo per Danilo.22:36

85' AMMONIZIONE ROMA: cartellino giallo per Shomurodov.22:36

83' OCCASIONE ROMA! Abraham si traveste da ala destra e mette in mezzo un pallone interessante in area di rigore. Respinta della difesa bianconera sui piedi di Cristante che va alla conclusione: tiro deviato in angolo.22:31

81' SOSTITUZIONE ROMA: esce Veretout, entra Shomurodov.22:28

79' Contropiede della Juventus che sfuma tra i piedi di Cuadrado che, facendosi rimontare da Vina, perde un pallone prezioso nella trequarti avversaria.22:28

77' Obiettivo chiaro della Juventus dopo l'ingresso di Arthur in mezzo al campo. La squadra bianconera vuole mantenere di più il possesso palla per smorzare le folate offensive della Roma.22:25

76' SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce Bernardeschi, entra Arthur.22:25

73' OCCASIONE ROMA! Azione avvolgente della Roma che si appoggia all'incursione di Vina sulla sinistra. Il mancino dell'uruguayano viene alzato sopra la traversa dall'intervento provvidenziale di Chiellini.22:20

71' SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce Kean, entra Morata.22:21

71' SOSTITUZIONE JUVENTUS: esce Chiesa, entra Kulusevski.22:20

70' AMMONIZIONE ROMA: cartellino giallo per El Shaarawy.22:20

69' Continua il pressing la Roma che non trova spiragli nella muraglia eretta dalla difesa bianconera in questo secondo tempo.22:16

68' Palla tagliata di Lo. Pellegrini su calcio di punizione: spazza il pericolo Danilo di testa. Calcio d'angolo in favore della Roma.22:15

66' OCCASIONE ROMA! Palla pulita da Abraham per l'inserimento di Veretout sulla trequarti. Il francese prende la mira e fa girare il suo destro sul secondo palo: palla fuori di un soffio.22:13

63' OCCASIONE JUVENTUS! Costruzione un po' causale in favore della Juventus che, però, esce dalla trequarti offensiva grazie a Cuadrado. Il colombiano apre in mezzo per l'accorrente Bernardeschi che calcia subito col sinistro: palla fuori di poco.22:10

60' Juventus che continua a rimanere stabile nella propria metacampo, in attesa di ripartire veloce. Mancano però alla squadra di Max Allegri gli spunti di Chiesa e Kean in questo secondo tempo.22:08

57' La partita è più spezzettata in questa ripresa, anche a causa dei numerosi interventi fallosi da entrambe le parti. Momento caotico di match, in cui la Roma sta prendendo sempre più l'iniziativa.22:05

54' Il capitano della Roma è rimasto fermo a terra, facendosi medicare dallo staff giallorosso. La valutazione di Orsato rimane corretta: niente calcio di rigore per la squadra di Mourinho.22:03

53' Confusione in area di rigore bianconera dopo l'ennesimo liscio difensivo della formazione di Allegri. Finisce a terra Lo. Pellegrini dopo un intervento scomposto da parte di Chiellini: check del VAR in corso allo Stadium.22:01

51' Lancio dalle retrovie di Bonucci che serve l'inserimento di De Sciglio a sinistra. Stop del terzino bianconero a superare Karsdorp, pronto poi a calciare col destro: palla fuori di poco.21:58

49' AMMONIZIONE JUVENTUS: cartellino giallo per De Sciglio.21:59

48' OCCASIONE JUVENTUS! Cross col mancino di De Sciglio dentro l'area di rigore ed acrobazia di Bernardeschi. La rovesciata del fantasista bianconero è centrale, ma Rui Patricio non trattiene. Arriva Kean che non trova la porta da due passi.21:55

46' Pellegrini prova il lancio lungo sulla sinistra per Vina che, sullo slancio del cross, subisce fallo da Cuadrado. Punizione pericolosa per la formazione giallorossa.21:53

46' RICOMINCIA IL SECONDO TEMPO! Pallone gestito dalla Roma di José Mourinho.21:52

Primo di tempo di un'intensità pazzesca all'Allianz Stadium. Dopo i primi 45 minuti di gioco conduce la squadra di Massimiliano Allegri grazie al colpo di testa di Kean, trovato da un cross perfetto di De Sciglio dalla sinistra. La Roma ha avuto un paio di occasioni da gol (con Mancini e Pellegrini) e soprattutto ha sbagliato un calcio di rigore con Veretout nel finale. Il mediano francese è stato ipnotizzato da un grande intervento di Szczesny alla sua sinistra.21:42

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Juventus-Roma 1-0.21:36

45'+3' AMMONIZIONE ROMA: cartellino giallo per Abraham.21:35

45'+3' Guizzo di Cuadrado sulla fascia destra, ma il suo cross sul secondo palo viene neutralizzato da Rui Patricio in uscita alta.21:35

45' Quattro minuti di recupero segnalati dall'arbitro Orsato.21:33

44' Rigore Parato Wojciech Tomasz Szczęsny20:34

44' Rigore Sbagliato Jordan Veretout20:34

43' RIGORE SBAGLIATO PER LA ROMA! Errore di Veretout dal dischetto. Szczesny miracoloso sul destro dagli 11 metri del centrocampista francese. Il portiere polacco si distende alla sua sinistra e chiude lo specchio al pareggio della Roma.21:32

41' AMMONIZIONE JUVENTUS: cartellino giallo per Szczesny.21:30

41' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Errore clamoroso di Chiellini in difesa, che apre una strada per il contropiede della Roma. Abraham salta un uomo e viene fermato da Danilo, ma l'accorrente Mkhitaryan viene steso da Szczesny in area di rigore. Rigore per i giallorossi.21:30

39' Errore di Cuadrado in ripiegamento difensivo, recuperato da un energico El Shaarawy. Corridoio su cui si butta Abraham in contropiede, fermato in maniera provvidenziale da Danilo.21:26

37' OCCASIONE ROMA! El Shaarawy si libera ottimamente di Danilo, poi serve d'esterno l'accorrente Vina sulla sinistra. Cross sul secondo palo e stacco di testa di Abraham: frustata che finisce preda delle mani di Szczesny.21:24

36' Bernardeschi, dopo un ottimo recupero palla, prova ad andare per vie centrali ma viene fermato dalla difesa giallorossa. Occasione che sfuma per il fantasista bianconero.21:23

33' 378esima presenza di Giorgio Chiellini in Serie A con la maglia della Juventus. Staccato al quarto posto in questa speciale classifica Gaetano Scirea.21:22

30' Fatica la formazione di Mourinho a trovare gli spazi che, invece, ad inizio partita sembravano esserci tra le linee juventine. In ombra Abraham, rinchiuso nella morsa dei centrali bianconeri.21:18

27' Ora la Juventus gestisce il pallone con calma e tranquillità. La formazione di Allegri, grazie alla rete del vantaggio, gioca in maniera ordinata e senza particolari frenesie.21:14

26' SOSTITUZIONE ROMA: esce Zaniolo, entra El Shaarawy.21:14

23' Scontro aereo a metacampo tra Danilo e Mkhitaryan: entrambi i giocatori rimangono a terra per qualche istante. Gioco che riprende a Torino.21:10

21' Problema fisico per Zaniolo che, dopo aver chiesto l'intervento dello staff medico giallorosso, si è steso sul terreno di gioco. 21:08

19' Scossa la Roma dopo la rete del vantaggio bianconero. La formazione di Mourinho colpita nel momento migliore della sua partita, ora costretta ad inseguire allo Stadium.21:06

16' GOL! JUVENTUS-Roma 1-0! Rete di Kean. Cambio gioco superbo di Cuadrado dal lato di De Sciglio. Il laterale bianconero si sposta il pallone sul destro, trovando sul secondo palo il colpo di testa perfetto del centravanti azzurro. Juventus in vantaggio allo Stadium.



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean21:05

12' Gioco fermo allo Stadium dopo un colpo allo stomaco subito da Bonucci. Mourinho ed Allegri ne approfittano per dare disposizioni ai propri calciatori in campo.21:00

10' Danilo prova il cross sul secondo palo, cercando l'inserimento dell'altro esterno bianconero De Sciglio. Colpo di testa verso l'area di rigore, respinto con affanno dalla difesa capitolina.20:57

8' OCCASIONE ROMA! Zaniolo semina il panico sulla trequarti offensiva e serve un pallone perfetto a Lo. Pellegrini al limite dell'area. Stop e tiro del capitano giallorosso, deviato sopra la traversa dalla difesa della Juventus.20:55

6' OCCASIONE ROMA! Punizione pennellata da Lo. Pellegrini sul secondo palo. Frustata di testa da parte di Mancini che trova pronto Szczesny a respingere coi pugni. Buoni i riflessi del portiere polacco.20:53

5' Roma che costruisce bene in fase d'attacco, costringendo la Juve ad arretrare. De Sciglio ferma al limite dell'area Karsdorp in maniera irregolare: punizione pericolosa per la formazione di Mourinho.20:52

4' Esce bene col fraseggio veloce la Roma, soprattutto grazie ai guizzi di Zaniolo. Il fantasista giallorosso viene fermato in transizione offensiva con un fallo dalla difesa bianconera.20:51

3' Juventus che, in fase di possesso, si schiera col 3-5-2: pacchetto difensivo formato da Danilo-Chiellini-Bonucci. Larghi a centrocampo Cuadrado da una parte e De Sciglio dall'altra.20:50

1' Danilo cambia gioco in profondità per l'inserimento di Bernardeschi. Stop dell'azzurro e sinistro insidioso che scalda subito le mani a Rui Patricio.20:47

1' SI COMINCIA A TORINO! Primo pallone gestito dalla Juventus.20:47

Squadre che entrano ora in campo all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio che verrà dato tra pochi istanti.20:43

In casa romanista, Josè Mourinho recupera Abraham, uscito malconcio dalla sfida tra Inghilterra e Ungheria, ma in campo contro la Juventus con Shomurodov in panchina. Dietro il centravanti ex Chelsea il collaudato tridente Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan. Cerniera di centrocampo affidata a Veretout e Cristante, mentre in difesa sarà Mancini ad affiancare Ibanez vista l'assenza di Smalling. In porta c'è Rui Patricio, Karsdorp e Viña i terzini.20:00

Allegri conferma il 4-4-2, con Kean ad affiancare Chiesa nel tandem d'attacco vista l'assenza di Dybala. Morata, convocato, partirà dalla panchina. A centrocampo straordinari per Cuadrado, appena rientrato dal Sud America. Il colombiano agirà sul binario di destra, mentre sul versante opposto toccherà a Bernardeschi. In mediana largo al duo Bentancur-Locatelli. In difesa linea a quattro, con De Sciglio titolare e non Alex Sandro. In mezzo, a protezione dell'ex di turno Szczesny, Chiellini sostituirà De Ligt, quest'ultimo neppure convocato a causa di un lieve affaticamento muscolare.19:59

FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Villar, Perez, Calafiori, Shomurodov, Reynolds, Mayoral, Kumbulla, Diawara, Darboe, El Shaarawy. All. Mourinho. 19:58

FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Morata, Alex Sandro, McKennie, Lu. Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Kulusevski. All. Allegri.19:56

L'Allianz Stadium di Torino si accende per il big match tra Juventus e Roma che completa il programma domenicale di Serie A. La Juve di Massimiliano Allegri vuole riprendere il filo del discorso interrotto dalla sosta per gli impegni delle nazionali, arrivata dopo le tre vittorie consecutive che hanno restituito ossigeno alla classifica dei bianconeri. In casa romanista, sopra di quattro punti in classifica rispetto ai bianconeri, si sono alternate buone prestazioni a pesanti sconfitte: quella nel derby con la Lazio, per esempio, e il k.o. di Verona rimediato qualche settimana fa.19:54

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Juventus e Roma, incontro valido per l'ottava giornata di Serie A.19:50