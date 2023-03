Da Inter - Juventus é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:54

Juventus che continua la sua striscia positiva di risultati, battuta d'arresto pesante per l'Inter che perde il secondo posto in classifica per il sorpasso della Lazio.22:54

Una partita tesa, finale che ha visto il parapiglia con protagonisti D'Ambrosio e Paredes, entrambi espulsi.22:52

Basta il gol di Kostic alla Juventus per portare a casa i tre punti: l'Inter ci prova, spinge, ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Szczesny.22:50

90'+8' ESPULSO Leandro Paredes. Rosso anche al regista argentino. 22:49

90'+8' ESPULSO Danilo D'Ambrosio! Rosso per le scintille continuate con Paredes.22:49

90'+7' FINISCE INTER - JUVENTUS! 0-1 il finale, decide la rete di Kostic nel primo tempo.22:49

90'+7' AMMONITO Marcelo Brozović. Giallo per proteste al mediano. 22:48

90'+7' AMMONITO Danilo D'Ambrosio. Giallo all'esterno per una polemica con Paredes. 22:47

90'+5' Inter con una punizione dalla trequarti, schema che non riesce con la sfera che arriva tra le braccia di Szczesny.22:45

90'+4' OCCASIONE INTER! Anticipato Onana che era salito per il colpo di testa, ci prova Mkhitaryan dal limite: bella la conclusione al volo, palla di poco alta.22:44

90'+3' Lautaro anticipato da Kostic sul secondo palo, angolo per l'Inter.22:43

90'+1' AMMONITO Leandro Paredes. Giallo per perdita di tempo. 22:41

90'+1' Cinque i minuti di recupero.22:40

90' Ripartenza Juventus, che recupero di Mkhitaryan su Cuadrado!22:40

89' Calhanoglu con il destro, deviazione della barriera in angolo.22:39

88' AMMONITO Danilo. Giallo per proteste al capitano, furioso per un fischio contro Vlahovic al limite dell'area. 22:38

87' Cross di Bellanova, Bremer anticipa Dzeko.22:37

86' OCCASIONE INTER! Azione insistita dei nerazzurri, conclusione finale di Mkhitaryan che manda a lato!22:36

85' Altra grande uscita di Szczesny sul cross di Bellanova.22:34

84' Vlahovic ancora in pressing, partita di grande sacrificio per l'attaccante ex Fiorentina.22:34

83' Sostituzione JUVENTUS: esce Federico Chiesa, entra Leandro Paredes.22:33

83' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Raoul Bellanova.22:33

82' Problemi per Chiesa, che stringe i denti ma fatica a continuare.22:32

81' Angolo per l'Inter, forcing dei nerazzurri che peró si espongono alle ripartenze della Juventus.22:31

80' Inzaghi passa a quattro in difesa, 4-3-3 decisamente offensivo per i nerazzurri.22:30

79' Sostituzione INTER: esce Romelu Lukaku, entra Edin Džeko.22:29

79' Sostituzione INTER: esce Matteo Darmian, entra Joaquín Correa.22:29

78' CHIESA! Contropiede di Vlahovic, scarico sull'esterno che mette al centro per Locatelli: Onana sfiora il pallone quanto basta per anticipare l'ex Sassuolo.22:29

77' Angolo di Cuadrado, Lukaku allontana di testa.22:27

76' KOSTIC! Ripartenza Juventus, l'autore del gol calcia dal dischetto, Acerbi devia in angolo.22:27

75' Sostituzione JUVENTUS: esce Mattia De Sciglio, entra Juan Cuadrado.22:26

74' Punizione Inter: Calhanoglu al centro, altro pallone regalato a Szczesny.22:24

73' CHIESA! Strappo dell'esterno che dal limite lascia partire il destro: palla di poco a lato.22:23

72' Punizione Inter: destro potente di Calhanoglu che rimbalza davanti a Szczesny, il polacco blocca al petto.22:22

71' AMMONITO Adrien Rabiot. Intervento in ritardo su Calhanoglu: il francese era diffidato. 22:21

71' Gran giocata di Rabiot che apre per il contropiede di Chiesa: scarico per Kostic che perde peró il momento del cross.22:20

69' Massimo sforzo dell'Inter, Lukaku al centro, Szczesny allontana con i pugni travolgendo anche De Sciglio.22:19

68' Brozovic porta palla e scarica per l'arrivo di Calhanoglu, gran chiusura di Locatelli.22:18

67' È il momento di Chiesa, l'ex Fiorentina che non aveva i 90 minuti sulle gambe.22:16

66' Sostituzione JUVENTUS: esce Matías Soulé, entra Federico Chiesa.22:16

65' Inter con il 67% di possesso palla, chiara la scelta di Allegri di aspettare e ripartire.22:15

64' Kostic anticipa la giocata, non trovando il pallone di prima per Vlahovic.22:14

63' Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Henrikh Mkhitaryan.22:13

63' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Danilo D'Ambrosio.22:12

63' A terra Dimarco dopo il cross, il laterale chiede il cambio per un problema muscolare.22:12

63' Cross a giro di Dimarco che taglia tutta l'area, non ci arrivano Lukaku e Dumfries.22:12

62' Punizione di Calhanoglu, Lukaku sul secondo palo é anticipato da Szczesny.22:11

61' Juventus che ora si sta rendendo pericolosa con le verticalizzazioni per Vlahovic, Inter che invece fatica nel creare occasioni.22:10

60' LOCATELLI! Destro secco dalla distanza, Onana blocca in due tempi.22:10

58' VLAHOVIC! Il serbo, pescato tra le linee, calcia debolmente: blocca Onana, si dispera Fagioli liberissimo in area.22:08

57' Rischia moltissimo Gatti, quasi si fa strappare il pallone da Calhanoglu.22:07

56' Ripartenza Inter, conclusione di Calhanoglu deviata: Chiffi indica che l'ultimo tocco é dell'interista.22:07

54' A terra Onana, colpito nella mischia del corner: la gomitata arriva dal compagno di squadra Lukaku.22:04

53' Sempre pericoloso Kostic, cross basso per Vlahovic con Darmian che chiude in angolo.22:03

52' Ripartenza Juventus, Lautaro strappa la palla a Fagioli ma per Chiffi é fallo: intervento comunque importante per fermare il contropiede ospite.22:03

51' Altro cross di Barella, Gatti anticipa Lukaku.22:01

50' Cross di Kostic, la palla attraversa tutta l'area con Soulé che non ci arriva sul secondo palo.22:00

49' BROZOVIC! Cross di Barella, Dimarco al volo trova il corpo e la deviazione di De Sciglio: il croato di istinto calcia alto.21:59

48' Ritmi altissimi in questo inizio secondo tempo, Inter che continua a fare la partita.21:58

46' Nessun cambio nell'intervallo, allenatori che continuano con gli stessi 11 della prima frazione.21:55

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI INTER - JUVENTUS!21:54

Partita tesa, fisica, tanti i duelli in campo tra le due formazioni che hanno bisogno di questi tre punti.21:40

Inter che fa la partita, Barella scalda i guantoni di Szczesny nei primi minuti, Lukaku di testa manda a lato.21:40

Juventus che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0, gol di Kostic che chiude con un bel diagonale una ripartenza di Rabiot. Proteste nerazzurre per un tocco di mano del francese, VAR che convalida dopo quattro minuti.21:39

45'+7' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - JUVENTUS! 0-1 il risultato parziale, in gol Kostic.21:38

45'+6' Barella porta palla e scarica il sinistro, chiude Bremer.21:37

45'+5' Giro palla continuato dell'Inter, che non trova varchi nella difesa della Juventus.21:37

45'+4' Rimessa lunga di Dumfries, Lukaku anticipato da Bremer: pochi i palloni giocati dal belga.21:35

45'+3' Vlahovic sbraccia e colpisce Dumfries, a terra l'esterno. Si sta giocando pochissimo in questo recupero.21:34

45'+1' Dumfries si libera di Kostic e crossa al centro, fallo in attacco di Lautaro Martinez su Fagioli.21:33

45' Cinque i minuti di recupero.21:31

44' Tanta fisicità tra Vlahovic e de Vrij, Chiffi decide di non fischiare e lasciar giocare.21:30

42' Cross di Barella, Lukaku trova il colpo di testa ma non la porta juventina: palla a lato.21:27

41' OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Fagioli, Kostic sul secondo palo é anticipato da Barella!21:26

40' Cross di Barella, Lukaku anticipato da Gatti sul secondo palo.21:25

39' Angolo Juventus: Kostic forte sul secondo palo, allontana de Vrij.21:25

38' Lautaro prova uno stop a seguire in area, allontana Locatelli.21:23

37' Tutto ok per Acerbi, con il difensore che sta appoggiando molto la fase offensiva in questi ultimi minuti.21:23

36' Pallone al limite per Lukaku, non controlla il belga permettendo l'uscita di Szczesny.21:22

35' Soulé per Vlahovic, lo anticipa Darmian che di fisico sposta la punta ex Fiorentina.21:21

34' Cross di Lukaku, Gatti di testa allontana.21:20

33' Problemi ora per Acerbi, il difensore testa la sua caviglia.21:19

32' Punizione Inter, nulla da fare per il pallone messo in mezzo da Calhanoglu.21:18

31' AMMONITO Federico Gatti. Il difensore entra duro su Calhanoglu, giallo anche per lui. 21:17

31' Faccia a faccia tra Bremer e Lukaku, Chiffi richiama i due per chiedere calma.21:16

30' AMMONIZIONE Nicolò Barella. Giallo alla mezzala per proteste. 21:16

29' Barella cade al limite dell'area, Chiffi lascia correre: proteste nerazzurre.21:15

28' Juventus che ora spinge: cross di Kostic, Soulé colpisce male e manda a lato.21:15

27' IL GOL É CONVALIDATO! Dopo quattro minuti, il VAR conferma il gol della Juventus.21:13

26' Si prolunga la attesa, oltre al tocco di mano di Rabiot, si valuta anche quello di Vlahovic.21:13

24' Check del VAR per un presunto tocco di mano di Rabiot nell'inizio dell'azione del gol.21:13

23' GOL! Inter - JUVENTUS 0-1! Rete di Filip Kostić. Ripartenza della Juventus, Rabiot apre per il suo esterno che, da dentro l'area, lascia partire un diagonale che si infila sul palo lontano, dove Onana non arriva.



Guarda la scheda del giocatore Filip Kostic21:10

22' Si distende l'Inter, Dimarco contrastato da De Sciglio tocca per ultimo il pallone prima della sua uscita.21:08

21' Tensione in campo, tanto lavoro per Chiffi per mantenere la calma.21:07

20' Calhanoglu ci prova dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.21:06

19' Punizione per l'Inter, un corner corto dalla sinistra: Calhanoglu calcia di potenza, Locatelli mette in angolo.21:05

18' BARELLA! Triangolo in area con Lukaku, il duo destro a botta sicura é respinto da Szczesny!21:04

16' Si riprende a giocare, si chiariscono Locatelli e Lautaro Martinez.21:03

15' Fagioli mette in out per permettere l'ingresso dello staff medico per Lautaro Martinez, dopo un contrasto con Locatelli.21:03

14' Soulé prova la verticale per Ksotic, attento Darmian.21:00

13' Cross di Kostic, Vlahovic travolge Onana: fallo in attacco del serbo.20:59

12' Sta prendendo metri la Juventus, dopo un buon inizio dell'Inter.20:59

10' Molto nervoso Barella che va faccia a faccia con Chiffi, rischiando il cartellino.20:57

9' Barella rientra in campo, nessun problema per la mezzala nerazzurra.20:55

8' Onana in uscita bassa anticipa Kostic, a terra Barella dopo uno scontro con Soulé.20:54

7' Mancino morbido di Kostic, Vlahovic anticipato da Acerbi.20:53

6' Onana costretto a calciare in angolo un retropassaggio errato di Darmian, salgono le torri juventine.20:52

5' Inter partita molto forte, Juventus che aspetta i nerazzurri.20:51

4' Rabiot fermato dall'intervento falloso di Brozovic, gara subito molto fisica.20:50

3' Angolo per l'Inter: Acerbi anticipato da Gatti sul primo palo.20:49

3' BARELLA! Destro potente dal limite della mezzala, Szczesny respinge con i pugni!20:48

2' Lancio di Danilo, oggi terzo di sinistra, per Vlahovic: palla che si perde in out.20:47

1' Inter con la classica divisa nerazzurra, Juventus in bianconero.20:46

1' INIZIA INTER - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.20:46

Dirige il match l'arbitro Daniele Chiffi.20:04

L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A da aprile 2010 (2-0); in aggiunta nell’era post Triplete, i nerazzurri hanno vinto appena due dei 12 totali confronti interni di campionato con i bianconeri (5N, 5P), almeno tre successi in meno che contro qualsiasi altra avversaria incontrata al Meazza almeno 10 volte nella competizione in questo arco temporale.20:04

Allegri con Vlahovic in attacco supportato da Soulè, in panchina Di Maria e Chiesa. Fagioli e non Paredes a centrocampo, De Sciglio da quinto di destra con Gatti sulla linea difensiva.20:03

Inzaghi deve far fronte alle assenze di Bastoni e Skriniar, difesa formata da Darmian, De Vrij e Acerbi. In mediana Brozovic, Calhanoglu preferito a Mkhitaryan come mezzla, Dimarco da quinto di sinistra. In attacco Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.20:02

La formazione della JUVENTUS: (3-5-1-1), Szczesny - Danilo, Bremer, Gatti - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Soulè - Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Iling-Junior, Paredes, Sekulov, Barrenechea, Chiesa, Di Maria.20:00

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Onana - Darmian, De Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco - Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, Zanotti, Fontanarosa, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko, Correa.19:58

Se i nerazzurri vogliono rispondere alla Lazio e riprendersi il secondo posto, la Juventus cerca la vittoria per continuare la sua corsa all'Europa.19:55

Questa ricca domenica di Serie A si chiude con l'attesissimo Derby di Italia: a San Siro l'Inter ospita la Juventus, in palio tre punti fondamentali per le due formazioni.19:55