Il Milan prova invece a ripartire. Un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato, sconfitte a Firenze e Udine e pareggio casalingo contro la Salernitana, hanno complicato la corsa per un posto alla prossima Champions League. All'andata vittoria dei partenopei per 2-1, ma i rossoneri hanno vinto le ultime due gare al San Paolo.18:58

Nel Napoli orfano di Osimhen la scelta per l'attacco cade su Simeone che avrà in appoggio Kvaratskhelia e Politano. Quest'ultimo vince il ballottaggio con Lozano. Difesa confermata con Rrahmani e Kim centrali, Di Lorenzo e Mario Rui al lati. In porta Meret. In mezzo al campo giocano Anguissa, Lobotka e Zielinski.20:02