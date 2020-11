LIVE JUVENTUS - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori10:31

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Juventus e Cagliari, incontro valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A.10:31

Match da prendere con le molle per i bianconeri che, dopo il pari subito in pieno recupero con la Lazio e la pausa per le nazionali, riprendono il cammino in campionato ospitando un Cagliari distante solo tre lunghezze e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate.19:25

Nonostante l'ultimo scontro diretto sia terminato con il successo casalingo dei rossoblù, statistiche favorevoli ai bianconeri che prima del ko dello scorso luglio a campionato ormai acquisito avevano fatto registrare una serie di 18 risultati utili consecutivi, con 15 vittorie e tre pareggi.19:36

Formazioni ufficiali e Juventus in campo col 4-4-2: Buffon - Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo - Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski - Morata, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Frabotta, Alex Sandro, Di Pardo, McKennie, Bentancur, Vrioni, Portanova, Chiesa, Dybala.20:14

Il Cagliari si schiera con un 4-2-3-1: Cragno - Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli - Marin, Rog - Zappa, Joao Pedro, Ounas - Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni, Pereiro, Cerri, Sottil, Pavoletti.20:13

Qualche sorpresa nell'undici di Pirlo che si affida in attacco al tandem formato da Morata e Ronaldo con Bernardeschi e Kulusevski ali di un reparto di centrocampo orchestrato da Arthur e Rabiot. In difesa out Bonucci e Chiellini ma importante rientro dal primo minuto di De Ligt che guiderà il reparto a protezione di Buffon insieme a Demiral.20:00

Di Francesco vista l'indisponibilità per Covid di Godin e lo stop precauzionale sempre causa virus di Nandez lancia in difesa Klavan al posto dell'ex Inter con Pisacane terzino destro e il giovane Tripaldelli largo a sinistra in luogo di Lykogiannis, out per infortunio. A centrocampo conferme per Marin e Rog mentre a supporto di Simeone agiranno Joao Pedro, Ounas e Zappa alzato per l'occasione nel terzetto dietro la punta.20:11

Inizia il match dell'Allianz Stadium! Fischio d'inizio del signor Maresca.20:48

3' Fase di studio in avvio con le due squadre che si affrontano in zona mediana.20:52

6' Prende in mano le redini del gioco la Juventus che alza il baricentro e chiude il Cagliari nella propria metà campo.20:53

9' Sfondano a sinistra i bianconeri ma Pisacane è attento e protegge l'uscita del pallone.20:55

11' Gol annullato a Bernardeschi che aveva trovato la rete dopo un assist di Morata, pescato però in posizione di fuorigioco.20:57

12' Prima bella combinazione però dei bianconeri che avevano creato le premesse per la rete con una bella combinazione tra Ronaldo e Rabiot al limite dell'area.20:58

14' Walukiewicz per Tripaldelli che cerca lo sfondamento in area ma si scontra col muro bianconero.20:59

15' Conclusione mancina di Rabiot dai 25 metri che non crea particolari problemi a Cragno, attento a protezione della propria porta.21:00

18' Ripartenza di Cuadrado che propizia l'azione in zona centrale di Ronaldo, fermato poco fuori l'area di rigore.21:03

19' Destro scomposto di Bernardeschi che approfitta di un pallone vagante in area ma non trova la porta. Azione anche in questo caso iniziata a destra e finalizzata poi nel versante opposto.21:05

22' Aumenta i giri del motore la squadra di Pirlo che ora arriva con più frequenza dalle parti di Cragno.21:07

24' Lungo giro palla della Juventus che manovra da destra a sinistra ma fino a questo momento fatica a trovare la zampata in area di rigore.21:11

26' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Morata che termina di poco alto con De Ligt che nel tentativo di arrivare sul pallone disturba il compagno nell'esecuzione.21:12

28' Ripartenza di Marin che favorisce Rog sulla trequarti, azione che però sfuma per un errato controllo di Joao Pedro nel cuore dell'area di rigore.21:13

29' Occasione Juventus! Cuadrado controlla sul fondo e scarica per Kulusevski che ha tutto il tempo per mirare il secondo palo ma sbaglia di poco.21:15

30' Mezz'ora di gioco all'Allianz Stadium, sempre zero a zero tra Juventus e Cagliari.21:17