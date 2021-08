Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Udinese e Juventus, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A.10:28

Alla Dacia Arena occhi puntati sul ritorno in panchina di Allegri, richiamato dalla Juventus dopo il quarto posto della gestione Pirlo; i padroni di casa invece si ripresentano col confermato Gotti in panchina ma senza due perni fondamentali della passata stagione come De Paul e Musso.10:57

Storia recente favorevole alla Juventus che ha vinto sette degli ultimi otto scontri giocati e perso solo una delle ultime undici sfide disputate in Friuli; completano il parziale sette vittorie e tre pareggi.17:52

Formazioni ufficiali e Udinese in campo col 3-5-1-1: Silvestri - Becao, Nuytinck, Samir - Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie - Pereyra - Pussetto. A disposizione: Padelli, Scuffet, Zeegelaar, Okaka, Jajalo, Cristo Gonzales, Deulofeu, Larsen, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio.17:33

La Juventus si schiera con un 4-3-3: Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Ramsey, Bernardeschi - Cuadrado, Morata, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Chiellini, Pellegrini, De Sciglio, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski, Ronaldo, Kaio Jorge.18:06

Gotti rimpolpa il centrocampo con Arslan al fianco di Walace e Makengo e avanza Pereyra a supporto dell'unica punta Pussetto. In difesa solo panchina per Larsen acciaccato e maglia da titolare per Becao nel terzetto completato da Nuytinck e Samir.17:37