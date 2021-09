LIVE JUVENTUS - SAMPDORIA 3-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori11:51

Benvenuti alla diretta di Juventus-Sampdoria, lunch match del 6° turno di Serie A. 11:51

La sfida dell'Allianz Stadium mette di fronte due squadre con percorsi speculari: 5 punti con una sola vittoria, più gol subiti che fatti. 11:55

Arbitra l'incontro il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al Var Orsato. 11:59

Nell'ultimo turno di campionato, prima vittoria dei bianconeri in casa dello Spezia mentre i blucerchiati sono andati pesantemente ko in casa contro il Napoli. 12:02

FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Perin - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa - Dybala, Morata. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Chiellini, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Kean. 12:06

FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-2): Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru - Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva - Caputo, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Ferrari, Augello, Chabot, Adrien Silva, Askildsen, Damsgaard, Dragusin, Torregrossa, Ciervo, Trimboli. 12:09

Allegri conferma il 4-4-2 con Bernardeschi e Chiesa esterni di centrocampo; in porta gioca Perin, davanti a lui Bonucci-De Ligt. D'Aversa punta sul tandem d'attacco Caputo-Quagliarella; Damsgaard inizia in panchina, torna titolare Ekdal, Murru in difesa. 12:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 12:14

Squadre in campo agli ordini di Ayroldi: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in completo rosso con banda blucerchiata. 12:31

1' INIZIA JUVENTUS-SAMPDORIA! Primo pallone giocato da Quagliarella. 12:32

1' Contrasto tra Murru e Cuadrado, corner per gli ospiti. 12:33

2' Colpo di testa di Ekdal sul primo palo, rimessa da fondo campo per Perin. 12:34

3' Azione della Juventus, Dybala sbatte su Colley, poi Morata calcia da posizione defilata: blocca Audero. 12:35

5' Sventagliata di Candreva per Caputo, pallone irraggiungibile. 12:37

6' Dybala tocca per Bentancur, il quale si inserisce palla al piede ma poi perde il momento per servire Morata in area di rigore. 12:39

8' PILLOLA STATISTICA: panchina numero 400 per Massimiliano Allegri in Serie A. Finora 243 successi nella competizione, almeno 59 in più di ogni altro allenatore a partire dal suo esordio nel massimo torneo nel 2008/09.12:41

10' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 1-0! Rete di Dybala. Padroni di casa in vantaggio. Locatelli calcia, Thorsby respinge, il nazionale azzurro accomoda per il sinistro di Dybala che non lascia scampo a Audero.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala12:45

11' PILLOLA STATISTICA: Paulo Dybala ha segnato otto gol contro la Sampdoria; in Serie A ha fatto meglio soltanto contro l'Udinese (nove).12:49

12' CHIESA! La Juventus a un passo dal raddoppio! Dybala assiste Chiesa, il cui destro termina sull'esterno della rete. 12:45

14' OCCASIONISSIMA PER LA JUVENTUS! Lo scatenato Dybala lancia Morata, che solo davanti al portiere si fa parare il tiro da Audero! 12:46

15' La difesa della Sampdoria sbanda, D'Aversa deve correre ai ripari. 12:48

16' Morata a sinistra, tiro-cross insidioso: Audero blocca in due tempi, anticipando Chiesa. 12:49

18' Azione prolungata degli ospiti, Quagliarella libera Caputo al tiro: destro largo rispetto all'incrocio dei pali. 12:51

20' Gioco fermo, Quagliarella scatta in profondità ma è in offside. 12:52

20' Bella giocata di Candreva al volo per Murru, controllo e cross profondo su cui le punte non arrivano alla deviazione. 12:53

21' INFORTUNIO A DYBALA! Il capitano bianconero si ferma a causa di un problema muscolare. 12:54

22' PRIMO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Kulusevski, esce Dybala. 12:55

24' Chiusura di Colley su Morata in fallo laterale. 12:56

25' Sinistro da buona posizione di Kulusevski, conclusione abbastanza larga. 12:57

27' Bernardeschi prova a lanciare Kulusevski ma sbaglia la misura del passaggio. 13:00

28' AMMONITO THORSBY: fallo su Chiesa. 13:01

29' COLPO DI TESTA DI KULUSEVSKI: cross di Cuadrado, la conclusione aerea dello svedese è larga alla destra di Audero. 13:02

31' Nel frattempo, Allegri ha invertito la posizione di Chiesa e Bernardeschi. 13:03

33' Tackle di Cuadrado su Murru, rimessa laterale per gli ospiti. 13:05

35' Duello tra Alex Sandro e Bereszynski, lo vince il difensore della Sampdoria. 13:08

37' Scontro involontario tra Murru e Cuadrado, l'esterno colombiano necessita dell'intervento dei sanitari. Botta al fianco per lui, che sembra comunque pronto al rientro. 13:10

39' La Sampdoria prova a alzare il baricentro, la Juventus controlla e tenta le ripartenze. 13:12

41' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Tocco di mano di Murru sul tiro di Chiesa! 13:13

41' AMMONITO MURRU: fallo di mano da rigore. 13:13

42' Il check del Var ha confermato la decisione di Ayroldi. 13:15

43' GOL! JUVENTUS-Sampdoria 2-0! Rigore di Bonucci. Raddoppio dei padroni di casa: destro perfetto dagli 11 metri, Audero spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Bonucci13:16

43' PILLOLA STATISTICA: Leonardo Bonucci ha sia calciato che segnato il suo primo rigore in carriera in Serie A.13:22

44' DESTRO DI QUAGLIARELLA! La Sampdoria reagisce subito, con la conclusione dell'attaccante che impegna Perin. 13:17

44' GOL! Juventus-SAMPDORIA 2-1! Rete di Yoshida. Gli ospiti accorciano le distance: cross di Candreva sugli sviluppi del calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Yoshida.



Guarda la scheda del giocatore Maya Yoshida13:19

45' Tra il gol segnato da Leonardo Bonucci e quello realizzato da Maya Yoshida sono trascorsi soltanto 104 secondi.13:22

45'+1' Si gioca il primo dei due minuti di recupero. 13:20

45'+2' AMMONITO EKDAL: fallo in scivolata a centrocampo. 13:20

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1! Reti di Dybala, Bonucci (rig.) e Yoshida. Infortunio per Dybala. 13:21

I padroni di casa conducono all'intervallo grazie ai gol di Dybala - uscito poi per infortunio - e Bonucci, su penalty. Gli ospiti hanno accorciato le distanze con il colpo di testa di Yoshida. 13:23

Squadre negli spogliatoi: Allegri e D'Aversa studiano le mosse in vista della ripresa. 13:24

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-SAMPDORIA! Si riparte dal risultato di 2-1. 13:36

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 13:37

48' Ripartenza dei bianconeri con Kulusevski che entra in area, assist per Chiesa, intercetto di Colley in calcio d'angolo. 13:38

50' Azione della Sampdoria, con Quagliarella che fa il regista offensivo. Poi Thorsby colpisce male e la sfera arriva comoda a Perin. 13:40

52' Pallone interessante di Morata per Kulusevski, la sfera non viene agganciata e i doriani possono liberare l'area. 13:43

53' Deviazione aerea di Caputo, Perin esce e blocca. 13:43

53' AMMONITO BENTANCUR: trattenuta ai danni di Colley. 13:44

55' Sinistro di Locatelli dal limite, conclusione larga sul fondo. 13:45

56' CHIESA NON CALCIA! Incursione del nazionale azzurro che scarta mezza difesa ma poi non trova il momento per la conclusione. 13:47