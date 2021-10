LIVE JUVENTUS - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Juventus di Allegri ospita, in questo turno settimanale, il Sassuolo di Dionisi: i bianconeri cercano la vittoria per continuare la corsa alla vetta della classiifica, ora detenuta dal Milan.17:53

La formazione del SASSUOLO: 4-2-3-1 per gli ospiti, Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Lopez - Berardi, Raspadori, Traoré - Defrel.17:57

Allegri cambia molto rispetto al pareggio con l'Inter, tanti i volti nuovi dal primo minuto: Perin in porta, De Sciglio e de Ligt in difesa, Rabiot torna dal covid e viene schierato a sinistra. Chiesa e soprattutto Dybala avranno il compito di accendere Morata. 18:07

Anche Dionisi opta per il turn over, Muldur da terzino destro, Ayhan dal primo minuto al centro della difesa, Defrel e non Scamacca da prima punta. Sulla trequarti, spazio a Traoré che prende il posto di Djuricic.18:05