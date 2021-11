LIVE JUVENTUS - ATALANTA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori17:28

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Atalanta, gara valida per la 14esima giornata di Serie A.17:28

Allo Stadium si gioca uno dei match clou di giornata con i padroni di casa della Juve che ospitano l'Atalanta. Entrambe le squadre sono reduci da un turno europeo non brillante. Sconfitta 4-0 allo Stamford Bridge col Chelsea per gli uomini di Allegri e 3-3 a Berna per quelli di Gasperini contro lo Young Boys. In campionato i bergamaschi hanno quattro punti di vantaggio sui piemontesi e la partita di oggi è di importanza capitale per entrambe.17:34

FORMAZIONE UFFICIALE JUVE: 4-4-2 per Allegri. Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Kean, Bernardeschi, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter.17:38

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: consueto 3-4-2-1 per Gasperini. Musso - Toloi, Demiral, Djimsiti - Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle - Malinovskyi, Pessina - Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Koopmeiners, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Pasalic, Piccoli.17:38

Allegri sceglie Dybala dal primo minuto al fianco di Morata e retrocede Chiesa sulla linea dei centrocampisti per avere una fascia destra super offensiva insieme a Cuadrado. Bentancur parte dalla panchina con McKennie al centro del campo a far coppia con Locatelli. La catena di sinistra, come a Londra martedì, sarà formata da Alex Sandro e Rabiot. Szczesny tra i pali nonostante una botta rimediata nel riscaldamento con Bonucci e de Ligt davanti a lui. 17:42

Due soli cambi per Gasperini rispetto alla trasferta di Berna: in difesa c'è infatti Djimsiti dal primo minuto nel trio davanti a Musso con Toloi e Demiral, sulla trequarti c'è Pessina a innescare Zapata insieme a Malinovskyi. Centrocampo confermatissimo con Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle. Partono dalla panchina Ilicic, Pasalic e Muriel.17:45

La Juventus non batte l'Atalanta all'Allianz Stadium in campionato dal 2-0 del 14 marzo 2018. Da allora tre confronti e altrettanti pareggi, i primi due con i neroblu avanti nel punteggio e ripresi nel finale, il terzo, nel dicembre 2020, ha visto la Juve sprecare il match ball con Ronaldo dal dischetto dopo le reti di Chiesa e Freuler.17:57

Ad arbitrare il match c'è Ayroldi con Prenna e Imperiale assistenti. Quarto uomo Marchetti. Al VAR Di Bello assistito dall'AVAR Tegoni.17:54

Tutto pronto sul terreno di gioco, si attende solo l'ingresso di squadre e quaterna arbitrale.17:55

Squadre in campo! Manca pochissimo al fischio iniziale!18:01

Ayrold fischia l'inizio del match!18:02

La Juventus muove il primo pallone della gara.18:02

2' Atalanta che riconquista palla e prova a trovare i primi spazi nel campo bianconero.18:03

2' Palla recuperata dalla Juventus che gestisce il possesso ma l'Atalanta, come di consueto, è altissima nel pressing.18:04

4' Zapata entra in area dalla destra e mette in mezzo per Malinovskyi. L'ucraino anticipa McKennie calcia verso Szczesny trovando l'opposizione di Bonucci. Qualche protesta tra le fila atalantine per un tocco di mano del centrale bianconero ma Ayroldi lascia correre.18:06

5' Chiesa si lascia cadere dopo il contrasto con Freuler. Calcio di punizione per la Juve in zona offensiva.18:07

6' Cuadrado mette in mezzo teso ma Demiral anticipa tutti di testa, poi arriva il cross fuori misura di Dybala dalla parte opposta. Si riparte con una rimessa dal fondo per gli ospiti.18:08