LIVE JUVENTUS - FIORENTINA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori17:31

Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Juventus e Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.17:31

Momento difficile in campionato per la Juventus, reduce da due sconfitte consecutive contro Verona e Sassuolo, che non vince in Serie A dalla partita del 17 ottobre contro la Roma. Anche all'Allianz Stadium il bilancio non è migliore, visto che in casa la squadra di Massimiliano Allegri ha ottenuto soltanto due vittorie, a fronte di un pareggio e due sconfitte.17:35

Percorso altalenante, invece, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, unica squadra della Serie A a non aver mai fatto registrare un pareggio in stagione, che nelle ultime otto partite ha alternato perfettamente quattro vittorie e altrettante sconfitte. Bilancio in equilibrio anche per quanto riguarda le partite disputate in trasferta, viste le tre vittorie e le tre sconfitte ottenute lontano dallo Stadio Artemio Franchi.17:39

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera in campo con un 4-4-2: Perin - Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Bonucci, Cuadrado, Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Bernardeschi.17:45

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera in campo con un 4-3-3: Terracciano - Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Castrovilli - Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Nastasic, Igor, Venuti, Terzic, Amrabat, Benassi, Maleh, Duncan, Egharevba, Sottil.17:44

Ben cinque cambi per Massimiliano Allegri che rivoluziona la formazione rispetto alla squadra che ha perso in casa del Verona. Cambiano i due centrali difensivi, con Chiellini out per infortunio durante il riscaldamento che lascia spazio a Rugani, preferito a Bonucci e affiancato da de Ligt. A centrocampo restano fuori Cuadrado, Bentancur e Arthur, sostituiti rispettivamente da Chiesa, McKennie e Locatelli.17:48

Solo due modifiche, invece, per Vincenzo Italiano, che conferma in gran parte l'undici iniziale visto nella vittoria contro lo Spezia. A cambiare è soltanto la fascia destra, sia difensiva che offensiva. Vanno in panchina Venuti e Sottil, al loro posto dal primo minuto Odriozola e Callejon.17:56

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.17:55

Fischio d'inizio di JUVENTUS-FIORENTINA. Primo pallone della partita giocato dagli ospiti.18:02

2' CHE RISCHIO PER TERRACCIANO! Odriozola appoggia all'indietro per il suo portiere che aspetta un po' troppo a rinviare e colpisce in pieno Morata. La palla, però, non prende la direzione della porta e Terracciano la recupera senza problemi.18:04

5' È la Fiorentina a fare la partita in questo inizio di gara. La Juventus attende il momento giusto per andare in pressione e tentare di recuperare il pallone.18:07

6' Saponara crossa dal limite dell'area per la testa di Bonaventura, che non riesce a dare forza alla sua conclusione. Perin blocca a terra.18:08

9' Si fa sentire l'Allianz Stadium, che prova a spingere i bianconeri verso il ritorno alla vittoria in campionato.18:11

10' Occasione per Dybala! Odriozola fa rimbalzare il pallone, Morata lo recupera, salta Terracciano ma si allarga troppo sull'esterno. Lo spagnolo rientra e appoggia per Dybala, il cui mancino di prima intenzione finisce alto.18:12

11' McKennie manda Chiesa in profondità, l'esterno bianconero crossa basso e Milenkovic tocca il pallone in corner, anticipando Morata.18:13

14' Ci ha provato de Ligt! Schema su corner della Juventus che si conclude con una svirgolata della difesa della Fiorentina. Il pallone si impenna in area di rigore e de Ligt anticipa Terracciano, ma il suo colpo di testa finisce molto alto.18:17

16' Gioco fermo da un paio di minuti per un colpo al volto subito da Terracciano. Il portiere è ancora a terra e appare un po' stordito.18:18

19' Leggera abrasione alla cornea dell'occhio destro per Terracciano, che però è tornato regolarmente al suo posto.18:33

22' Juventus molto più in partita rispetto ai primi minuti di gioco, ora è la Fiorentina ad attendere la squadra di Allegri.18:24

25' PILLOLA STATISTICA - Una delle sette vittorie della Fiorentina in Serie A a Torino contro la Juventus (in 82 confronti) è arrivata proprio nella scorsa stagione: i viola non sono mai riusciti a vincere due gare di fila di campionato in trasferta contro i bianconeri.18:27

26' AMMONITO Lucas Martínez Quarta. Era diffidato, salterà la sfida contro il Milan.18:28

29' Partita molto fisica e ricca di duelli, le due squadre si affrontano a viso aperto ma non sono ancora riuscite a prevalere l'una sull'altra, né nel gioco né nelle occasioni create.18:31

30' Di nuovo gioco fermo, ancora problemi per Terracciano che vede poco dall'occhio destro. Lo staff medico sta provando a risolvere il problema utilizzando del collirio.18:32