Djokovic avvisa Sinner: "Il tennis è ancora la mia priorità, torno a inizio 2025 e punto agli Australian Open"

Nole parla durante la sfida di Eurolega tra Stella Rossa e Alba Berlino, a Belgrado: "Dispiaciuto per il forfait alle ATP Finals, ma ora posso ricaricarmi. E farò anche la Davis".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Voleva semplicemente gustarsi una sfida di Eurolega, la massima competizione continentale di basket, in programma a Belgrado tra la sua Stella Rossa e l’Alba Berlino: s’è ritrovato al centro delle attenzioni all’intervallo con 18mila tifosi scatenati che ne scandivano il nome dalle tribune della gigantesca Stark Arena. Novak Djokovic non è solo un campione: è un fenomeno nazionalpopolare, in Serbia e non solo. E le sue parole hanno infiammato ancora di più i tifosi belgradesi.

Djokovic tifa Stella Rossa tra Champions ed Eurolega

La sera prima Nole era stato al Marakana per gustarsi la sfida di Champions sempre tra la Stella Rossa e il Barcellona. La sua presenza non ha portato bene alla “Crvena Zvezda”, travolta 5-2 dai catalani. Un po’ meglio è andata a Milos Teodosic e ai suoi compagni della squadra di basket, che invece hanno piegato largamente i tedeschi dell’Alba: 92-71. Djokovic s’è goduto lo spettacolo da un esclusivo palco in tribuna. Ma a un certo punto s’è preso la scena (e il microfono).

L’annuncio di Nole: “A inizio 2025 sarò prontissimo”

Djokovic ha rassicurato tutti, dopo la delusione per il ritiro (peraltro, largamente annunciato) dalle ATP Finals: “Il tennis è ancora la mia priorità. Sarò pronto per giocare la prima settimana del 2025, vedrete. E poi ovviamente, farò gli Australian Open”. Parole che ovviamente hanno mandato ulteriormente in visibilio i supporter della Stella Rossa (e naturalmente tutti i fan di Nole). “Ora approfitto della off-season per ricaricarmi, sento il bisogno di rinfrescarmi un po’ dopo un anno estenuante”.

Selfie, autografi e la promessa: “Giocherò la Davis”

Un’intervista interrotta a un certo punto dall’entusiasmo dilagante dei supporter: in tantissimi hanno provato con successo ad abbracciare il loro beniamino e a strappare un selfie e un autografo. Dopo essersi concesso alla calca, Djokovic ne è uscito fuori per fare un altro annuncio che ha aumentato – se possibile – la percentuale di delirio collettivo: “Coppa Davis? L’ho già detto milioni di volte, mi piacerebbe giocare anche questa competizione. Vedremo cosa succederà”.