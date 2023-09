Donnarumma, nuovo incubo per il portiere della Nazionale: ecco cosa succede

Dopo i fischi di San Siro, un'altra minaccia per Donnarumma: rischia di perdere il posto nel Psg a causa della presenza ingombrante di Keylor Navas

15-09-2023 10:30

Dopo i fischi di San Siro in occasione della sfida vinta dall’Italia contro l’Ucraina, è L’Equipe a far vivere un nuovo incubo a Gigio Donnarumma. Secondo l’autorevole quotidiano francese, il portiere della Nazionale potrebbe rischiare di non essere più titolare fisso con il Paris Saint-Germain a causa dell’ingombrante presenza di Keylor Navas.

Psg, torna Keylor Navas: un problema in più per Luis Enrique?

Rientrato dal prestito al Nottingham Forest, il 36enne Keylor Navas sarà l’alternativa a Donnarumma nel Paris Saint-Germain. Una figura ingombrante, vista l’esperienza maturata dal portiere costaricano ex Real Madrid, che già in passato ha creato problemi nel sempre rovente spogliatoio dei campioni di Francia.

Dovrà essere molto abile Luis Enrique a fare in modo che i due riescano a convivere serenamente. Senza dubbio una gatta da pelare in più per il catalano dopo gli addii di Messi e Neymar e la grana Mbappé, al momento rientrata.

Il Psg non è riuscito a piazzare Navas: cosa cambia per Gigio

Sulla carta Donnarumma non dovrebbe rischiare il posto. Occhio, però, perché Gigio non è stato sempre impeccabile tra i pali, per cui potrebbe avvertire il peso della pressione e rischiare che il secondo lo scavalchi nelle gerarchie. Tra l’altro Navas è stato inserito anche nella lista Champions.

La stagione è lunga, le competizioni numerose e, dunque, non è escluso che Luis Enrique possa concedere spazio al costaricano, che ha il contratto in scadenza a giugno. L’Equipe scrive che il club parigino ha provato a piazzare in tutti i modi l’estremo difensore, senza tuttavia riuscirci. Anche l’Inter era sulle sue tracce, salvo poi chiudere con Sommer.

Lo stipendio-trappola di Navas e i rapporti con Donnarumma

Se la scorsa stagione il Napoli non è riuscito a prendere Keylor Navas e lo stesso è capitato all’Inter è per via dello stipendio monstre che percepisce ai piedi della Torre Eiffel: circa 10 milioni all’anno. Il portiere della nazionale costaricana aveva già storto il naso per l’acquisto di Donnarumma e per aver perso il posto da titolare. Chissà che la storia non si ripeta quest’anno. E il fatto che in panchina ci sia un allenatore nuovo non aiuta Gigio, che dovrà meritarsi la porta del Paris Saint-Germain.