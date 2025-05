Dopo scudetto Napoli anche la Juve Stabia vuol scrivere la storia: Castellammare sogna la Serie A

Le vespe stanno vivendo un sogno. Ora c'è il ritorno della semifinale con la Cremonese e poi l'eventuale finale per coronare l'impresa

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Scudetto al Napoli e Juve Stabia in Serie A? Sarebbe un grande finale di stagione per la Campania anche se l’opera è completa soltanto al 50%. Se gli azzurri hanno già messo da qualche ora le mani sul loro quarto scudetto della storia, per le Vespe c’è ancora da sudare. Va giocata la semifinale di ritorno con al Cremonese dopo la quale ci sarebbe l’eventuale finale. Ma intanto la città già sogna.

Mai stati in A: la Juve Stabia si gioca la storia

E chi l’ha mai vista la Serie A. Nella storia della Juve Stabia non c’è traccia di partecipazioni alla massima categoria. Tutt’al più due volte la squadra di Castellamare ha avuto la possibilità di giocarsi la serie cadetta. E proprio nell’ultima delle due sta mettendo in atto una vera e propria operazione capolavoro, tant’è che è arrivata fino alle semifinali dei playoff per tentare la scalata della promozione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si attende il ritorno con la Cremonese

Il primo round con la Cremonese ha avuto un esito positivo. Le Vespe si sono infatti imposte per 2-1 in casa grazie alle reti di Pierobon e Adorante alle quali ha poi risposto Johnsen per rimettere in pista la formazione lombarda. Al ritorno non sarà affatto semplice per la squadra di Guido Pagliuca, che però ha dimostrato di avere la personalità giusta per potersela giocare ad armi pari.

A movimentare le acque c’è stata anche qualche polemica arbitrale: il club campano si è definito tutt’altro che soddisfatto sulla modalità con la quale è stato gestito l’incontro. Ad ogni modo la sfida di ritorno si giocherà domani pomeriggio alle 17.15. I gialloblù metteranno in campo tutto quello che hanno per conquistare la finale. Attenzione, perché in caso di sconfitta di misura della Juve Stabia, la Cremonese verrebbe premiata per il miglior piazzamento in classifica. Non ci sono supplementari né tanto meno rigori.

In caso di Serie A andrebbe risolto il problema Menti

E in caso di approdo in Serie A? Chiaro che ci sarebbero tante cose da rivedere. In primis lo stadio: il Romeo Menti ha una capienza di 7mila spettatori che è ampiamente al di sotto dei requisiti minimi richiesti dalla Lega. Inoltre mancano strutture adeguate per l’accoglienza media e alta, spazi per la stampa, aree hospitality, sistemi di sicurezza aggiornati e standard UEFA. Insomma, nel caso si dovrebbe trovare rifugio presso il Maradona oppure presso l’Arechi di Salerno.

Naturalmente, però, ci sarebbero conseguenze economiche importanti per il club campano. Che dovrebbe intervenire pesantemente per rinforzare una rosa che si è spinta fino al massimo delle possibilità ma che naturalmente non sarebbe adeguata al vertice del calcio italiano. Ma sono eventualità alle quali, semmai, ci si penserà in un secondo momento.

Castellamare: città di nomi importanti

Poco più di 60mila abitanti per questa cittadina in provincia di Napoli. Castellamare di Stabia ha però accolto diversi campioni del passato e del presente. E’ nato qui, ad esempio, Fabio Quagliarella che avrebbe voluto concludere la carriera proprio con la maglia gialloblù. Ma lo stesso Gigio Donnarumma è nato e cresciuto nella cosiddetta “metropoli delle acque“. Poi ci sono i fratelli Esposito, che si stanno mettendo in mostra negli ultimi tempi.