Dopo Sinner, il vuoto: tra Tokyo e Pechino fuori Arnaldi, Bellucci e Sonego, sorride solo Cocciaretto

Mattinata senza gloria per gli italiani: Bellucci cede a Draper, Arnaldi male contro Paul, Sonego si fa rimontare un set da Mannarino. Vince solo Cocciaretto, che supera Rodionova.

Aspettando Sinner, la mattinata degli italiani nelle terre d’Asia non ha regalato certo gioie a profusione. Ma soltanto sconfitte, come però era anche logico potersi aspettare, viste le sfide in programma. A Tokyo sono subito usciti di scena Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, a Pechino ha salutato Lorenzo Sonego, con Flavio Cobolli che sarà impegnato nel pomeriggio europeo contro Bublik (prima, intorno alle 10, tocca a Sinner sfidare Jarry).

Che bravo Bellucci! Draper si “salva” con la prima

Poco hanno potuto Arnaldi e Bellucci, opposti rispettivamente a Tommy Paul e Jack Draper. Sorteggi certamente sfortunati, specialmente per Bellucci, che aspettando di vedere cosa faranno gli avversari impegnati in tutti i vari tornei sparsi nel mondo ancora una volta deve rimandare il proposito di fare il proprio ingresso nella top 100 mondiale (l’Italia resta sempre in attesa del decimo tennista: non è comunque da escludere la possibilità che ciò possa avvenire già lunedì prossimo, ma con una vittoria il dubbio sarebbe stato sciolto all’istante).

Draper s’è dimostrato ancora di un altro livello: ha lottato forte Bellucci, soprattutto nel primo set, quando dopo aver ceduto il servizio nel quinto gioco ha comunque provato a ribaltare le cose, pur senza riuscire a procurarsi alcuna palla break. Il britannico ha saputo trovare grande continuità al servizio (90% di punti vinti con la prima) e sostanzialmente non ha lasciato scampo al 23enne di Busto Arsizio, che nel secondo set ha faticato di più a tenere il ritmo imposto dall’avversario. Ora Bellucci proverà a rifarsi a Shanghai, desideroso di entrare nel tabellone principali del Masters 1000 cinese per continuare la propria scalata ATP.

Arnaldi ancora senza energie: Paul vince facile

Sulla carta il match tra Arnaldi e Paul appariva un po’ più in equilibrio, sebbene lo statunitense avesse chiaramente fatto capire nel recente passato di essere un po’ più continuo rispetto al sanremese. Che stavolta è uscito in fretta dalla partita, mostrando difficoltà soprattutto nel rispondere alle seconde dell’americano (che ha praticamente vinto tutti i punti quando ha dovuto rigiocare il servizio).

Difficoltà che si sono tramutate nell’impossibilità di trovare palle break per provare a rispondere alla superiorità del rivale, che ha trovato subito il modo per portare a casa un paio di game sul servizio dell’italiano a set, utili per liquidare la pratica in poco più di un’ora. Per Arnaldi, che sarà testa di serie a Shanghai, segnali non così positivi dopo le già non buonissime impressioni destate in Davis per via di problemi fisici.

Sonego s’illude, poi Mannarino ribalta tutto

Chi si era illuso di poter partire forte a Pechino è stato Lorenzo Sonego, che dopo aver dominato per un set contro Adrian Mannarino si è consegnato al francese, che ha vinto 1-6 6-2 6-3. Un match che era cominciato benissimo per il torinese, in grado di surclassare il transalpino nel primo parziale dove con 10 vincenti e un solo gratuito ha praticamente reso impossibile ogni tipo di risposta da parte di Mannarino, insolitamente abulico al servizio e senza idee in risposta.

Nel secondo set però la situazione s’è capovolta rapidamente: il francese ha trovato un break nel secondo gioco e la partita è cambiata, con Sonego che ha cominciato a faticare a tenere lo scambio. La possibilità di replicare nel settimo gioco ha ulteriormente spaccato in due il match: Sonego è salito 15-40, ma quattro punti di fila dell’avversario l’hanno ricacciato indietro, con il gioco successivo che ha visto Mannarino trovare il secondo break di giornata.

Nel terzo set a pagare dazio è ancora Sonny, che commette un paio di doppi falli sanguinosi quando meno se ne sentirebbe il bisogno, cedendo la battuta nel quarto gioco e non riuscendo più a replicare. Pesa il 40% appena di punti vinti con la seconda, ma in generale nei momenti chiave il francese ne ha avuto di più, portando al secondo ko. di fila di Lorenzo dopo quello al primo turno di Hangzhou.

A Pechino, sorride almeno Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver perso il primo set con Rodionova per 6-4ha rialzato la testa vincendo 6-4 6-3 i due successivi. Agli ottavi sfiderà la belga Mertens.