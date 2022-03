Doppietta azzurra in Coppa del Mondo: vince Brignone davanti a Bassino

20-03-2022 14:46

L’ Italia ha aspettato l’ultimo gigante della stagione prima di poter esultare, ma alla fine ce l’ha fatta. Dopo una serie di podi ecco il primo trionfo azzurro. Il merito va tutto a Federica Brignone grazie alla quale, tra l’altro, lo sport italiano ha raggiunto il record di 11 successi, tutti al femminile, in Coppa del Mondo.

E non è tutto, perché nel gigante di Courchevel-Meribel gli azzurri fanno doppietta: subito dopo la vice campionessa olimpica si piazza la compagna Marta Bassino , seconda dopo una clamorosa rimonta dal sesto posto.

Occasione sprecata per Shiffrin

Un epilogo per niente scontato: la statunitense Mikaela Shiffrin aveva mantenuto il vantaggio per tutta la prima manche, in testa con oltre 8 decimi sulla valdostana, ma ha poi chiuso la gara addirittura al settimo posto. Doppia delusione per la due volte campionessa olimpica, visto che in quest’occasione ha perso la possibilità di conquistare la coppa di specialità, che passa così nelle mani di Tessa Worley, per la seconda volta in carriera.

Il podio tricolore

Dopo le prime due italiane Brignone e Bassino, al terzo e al quarto posto si piazzano Petra Vlhova e Worley. Un finale che non può fare a meno di ricordare Aspen 2017 , con le due italiane e Sofia Goggia , su un podio tutto tricolore.

La classifica:

1. Federica Brignone in 2’14”68

2. Marta Bassino + 0”31

3. Petra Vlhova + 0”37

4. Tessa Worley + 0”45

5. Ragnhild Mowinckel + 0”61

6. Michelle Gisin + 0”63

7. Mikaela Shiffrin + 0”67

8. Maryna Gasienica-Daniel + 0”78

9. Valérie Grenier + 0”88

10. Lara Gut-Behrami + 0”88

