Andata semifinale di Coppa Italia. La partita tra Juventus e Inter si gioca oggi 4 aprile 2023 all'Allianz Stadium di Torino (fischio d'inizio alle ore 21:00).

Juventus e Inter stanno vivendo due stati d’animo diversi. I bianconeri stanno letteralmente volando in campionato ma il -15 pesa enormemente. Virtualmente secondi in classifica, in realtà sono settimi, anche se a -6 dal quarto posto. L’Inter è in grande difficoltà. La sconfitta interna con la Fiorentina è la decima in campionato. Tutto sta girando male (Romelu Lukaku irriconoscibile, infermeria affollata con Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar assenti), tanto che si parla anche di un possibile esonero di Simone Inzaghi. La Coppa Italia è fondamentale per entrambe.

Juventus e Inter sono le due squadre che si sono sfidate più volte nella storia della Coppa Italia: 34 partite, con i bianconeri che conducono per 15 successi a 11 – completano il quadro otto pareggi. Tuttavia, i bianconeri hanno vinto solo due delle ultime 12 sfide di Coppa Italia contro l’Inter (5N, 5P), anche se entrambi i successi sono arrivati in semifinale: il 27 gennaio 2016 per 3-0 allo Stadium e il 2 febbraio 2021 per 2-1 al Meazza.

Quando si gioca Juventus-Inter

La partita Juventus-Inter si gioca oggi martedì 4 aprile 2023 all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 21:00. Essendo la gara d’andata, si giocherà poi la sfida di ritorno a San Siro il prossimo 26 aprile. Il gol in trasferta non vale più “doppio”.

Dove vedere in tv e in streaming Juventus-Inter

La sfida Juventus-Inter, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma oggi 4 aprile all’Allianz Stadium (ore 21:00) sarà visibile, in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà possibile seguirla anche in diretta streaming esclusivamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Dove seguire la Diretta testuale di Juventus-Inter

Se invece preferite seguire Juventus-Inter in diretta testuale, la migliore è sempre quella su Virgilio Sport.