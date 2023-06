Dove vedere Manchester City-Inter in diretta tv e streaming gratis, Champions League 2022/202

L'Inter di Simone Inzaghi cerca la vittoria ai danni del favorito Manchester City allo stadio Ataturk di Istanbul il 10 giugno 2023. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

10-06-2023 08:49

Tutto pronto a Istanbul per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter . Oggi 10 giugno, allo stadio Ataturk (ore 21:00), va in scena la sfida tra Pep Guardiola e Simone Inzaghi . Per i nerazzurri è l’occasione di tornare sul tetto d’Europa dopo l’ultimo successo firmato da José Mourinho contro il Bayern Monaco nel 2009/2010 (e anche in quell’occasione i nerazzurri partivano da underdog). Il club inglese ha l’ossessione per la Champions League e questo potrebbe anche diventare un boomerang per Stones e compagni. Nel 2020-2021 persero la finale contro il Chelsea, ma quest’anno hanno già fatto loro la Premier League e la Fa Cup.

Quando si gioca Manchester City-Inter

Dove vedere in tv e streaming Manchester City-Inter

Dove seguire la diretta testuale di Manchester City-Inter

La finalissima dell’edizione 2022/23 della Champions League è in programma oggi 10 giugno all’Ataturk Stadium di Istanbul . Il fischio d’inizio del match sarà alle ore 21:00. In campo Manchester City e Inter .

Partita: Manchester City-Inter

Dati: sabato 10 giugno 2023

Orario: 21

TV: Canale 5, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: Mediaset Infinity+, Sky Go e Now

SEGUI MANCHESTER CITY-INTER IN DIRETTA STREAMING SU ORA

La telecronaca di Manchester City-Inter è in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky . Nel primo caso le voci saranno quelle di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, nel secondo di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

L’arbitro della partita sarà il polacco Szymon Marciniak , che avrà come assistenti i connazionali Sokolnicki e Liskiewicz , mentre come quarto uomo è stato scelto il romeno Kovacs con riserva Marinescu. Al Var i polacchi Kwitowski e Frankowski, l’ assistente Var aggiunto è il tedesco Fritz.

Se invece preferisci seguire Manchester City-Inter in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport .

Informazioni utili su Manchester City-Inter

