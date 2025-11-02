Virgilio Sport
Sampdoria-Mantova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sampdoria-Mantova è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 7 punti e Mantova che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.

Sampdoria-Mantova si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Mantova è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sampdoria-Mantova in tv o in streaming

  • Partita: Sampdoria-Mantova
  • Data: domenica 2 novembre 2025
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Giuseppe Mucera

Sampdoria-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sampdoria - Mantova?
La gara tra Sampdoria e Mantova si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Sampdoria - Mantova?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sampdoria - Mantova sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Sampdoria - Mantova?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Sampdoria - Mantova?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Sampdoria è Massimo Coda con 4 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso con 4 gol
Chi trasmette la partita Sampdoria - Mantova?
La partita tra Sampdoria e Mantova verrà trasmessa da DAZN
