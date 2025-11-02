Sampdoria-Mantova è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 7 punti e Mantova che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.
Mantova ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Sampdoria-Mantova si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Mantova è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Sampdoria-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Sampdoria-Mantova
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Sampdoria-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 02-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sampdoria-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
