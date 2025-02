Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2024/2025

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sampdoria-Sassuolo è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2024-25. Il match vede di fronte la Sampdoria che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 28 punti e il Sassuolo che invece è al 1° posto in classifica con 61 punti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 6 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 19 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 58 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Armand Laurienté con 13 reti.

Sampdoria-Sassuolo si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Sampdoria - Sassuolo è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2024/25 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sampdoria-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Sampdoria-Sassuolo

: Sampdoria-Sassuolo Data : venerdì 21 febbraio 2025

: venerdì 21 febbraio 2025 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Luca Pairetto

Sampdoria-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 21-02-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Per vedere in diretta Sampdoria-Sassuolo su Dazn

Segui Sampdoria - Sassuolo di Serie B 2024/25 in diretta

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Scegli l’abbonamento DAZN che fa per te e vivi tutta la Serie B 2024/25 in diretta

Il link al live di Sampdoria-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.