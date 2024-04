01-04-2024 | 03:00

Sassuolo-Udinese è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 23 punti e l'Udinese che invece è al 14° posto in classifica con 27 punti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 56. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 9 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Lucca con 7 reti.

Sassuolo-Udinese si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Sassuolo - Udinese è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2023/24 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Sassuolo-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-04-2024.

Domande Frequenti (FAQ) Quando si gioca Sassuolo - Udinese? La gara tra Sassuolo e Udinese si giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Udinese? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Udinese sarà Rosario Abisso Dove si gioca Sassuolo - Udinese? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Udinese? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Lorenzo Lucca con 7 gol Chi trasmette la partita Sassuolo - Udinese? La partita tra Sassuolo e Udinese verrà trasmessa da DAZN

