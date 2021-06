Dramma Eriksen, i messaggi degli interisti e del mondo del calcio

Sostegno e incoraggiamenti da parte dei compagni di squadra dell‘Inter a Christian Eriksen, dopo il malore accusato in campo durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia.

Così Achraf Hakimi: “Sconvolto dalla notizia ricevuta, ti mando tanta forza e le mie preghiere per te”. Queste le parole di Milan Skriniar: “Siamo tutti con te Chris. Stay strong”

“Mucha fuerza hermano”, è il messaggio di Arturo Vidal, mentre Alessandro Bastoni scrive: “C’mon bro. Stronger than ever”.

Questo il canale ufficiale dell’Inter: “Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!”. Da Steven Zhang le parole “Forza Chris!”.

A Sky è arrivato il messaggio di Giuseppe Marotta, che parla di “cauto ottimismo”.

Così Cristiano Ronaldo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo, Chris! Sii forte!”.

Questo il Tottenham, il suo ex club: “Tutti i nostri pensieri sono con Christian Eriksen e la sua famiglia”.

La Federcalcio danese ha fatto sapere che il giocatore “è sveglio e sta svolgendo ulteriori esami al Rigshospitalet”.

OMNISPORT | 12-06-2021 20:17