Dybala, esultanza che fa discutere: l’argentino prova a spiegare

Un gol così varrebbe qualcosa di più del “semplice” primo posto nel girone, certificato dal successo sull’Atletico Madrid, quarta vittoria consecutiva per la Juventus nel girone di Champions League, ma tanto basta per far capire a tutta l’Europa quanto Paulo Dybala sia in uno stato di grazia. Una parabola imprendibile per Oblak da una punizione da posizione defilata, poco oltre la bandierina del corner. Peccato che quanto successo subito dopo abbia in parte oscurato la prodezza di cui l’argentino è stato capace.

Oltre a un poco comprensibile gesto che lo ha visto portarsi la mano al mento (spiegato poi con un riferimento alla fidanzata Oriana Sabatini), Dybala ha infatti pensato bene di festeggiare la rete con il saluto militare rivolto verso il compagno Merih Demiral presente in panchina. Facile pensare al gesto che a ottobre aveva scatenato una ridda di polemica attorno ai giocatori della Turchia che, Demiral in testa, avevano esultato così dopo il successo sull'Albania omaggiando il presidente della Repubblica Recep Erdogan, fautore dell'invasione della Siria.

"Con Demiral scherziamo sempre, lo prendiamo in giro nello spogliatoio per le foto uscite e perchè faceva finta con queste cose. Ma non c'è nessun messaggio…" si è affrettato a spiegare Dybala a fine partita, ma l’argentino è stato comunque preso di mira sui social. Le critiche per la leggerezza del gesto non sono mancate, ma il risultato del campo si è poi portato via tutto e probabilmente Dybala ha sottovalutato il significato del gesto.

Di sicuro alla Joya non succederà quanto accaduto a Nuri Sahin, licenziato in tronco dal St.Pauli dopo un gesto simile… Paulo se la potrebbe cavare con un semplice rimprovero, come accaduto allo stesso Demiral, rispetto al quale il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved si era espresso così pochi giorni dopo il “fattaccio”: "Il gesto è forte, ma non ha violato il nostro codice etico di disciplina".



