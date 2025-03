Dzeko, naso rotto con la Bosnia: arriva il commento tagliente di Balotelli, Lukaku show

L'ex Roma pubblica le foto dei danni rimediati dall'infortunio in Romania-Bosnia. In Nations League, l'attaccante del Napoli trascina il Belgio

Si è chiuso il programma dei quarti di finale dei playoff e playout di Nations League, con emozioni e colpi di scena su tutti i campi. Sorride il Belgio, trascinato da un Lukaku in formato deluxe, autore della doppietta decisiva. Vola la Turchia di Montella, che condanna l’Ungheria di Rossi alla retrocessione in Lega B. Bene anche per la Serbia, che supera l’Austria con il ritorno al gol di Vlahović.

Nel frattempo, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, oltre ai risultati in campo, tiene banco l’infortunio choc di Edin Džeko. L’attaccante bosniaco ha rimediato un brutto colpo al volto nel match contro la Romania, condividendo sui social le immagini delle conseguenze dell’impatto. Immediata la reazione del mondo del calcio, con commenti e messaggi di supporto da parte di Mario Balotelli e Radja Nainggolan.

Dzeko, infortunio choc: il commento di Balotelli e Nainggolan

Serata da dimenticare per Edin Džeko, vittima di un brutto infortunio nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Romania e Bosnia. L’attaccante ha subito un calcio involontario al volto da parte di Popescu, rimediando conseguenze pesanti. Sul suo profilo social, l’ex Roma ha mostrato le immagini dei danni: naso rotto, ematomi sotto entrambi gli occhi e, come se non bastasse, il braccio destro già ingessato per un precedente infortunio con il Fenerbahçe. In evidenza anche i punti di sutura sul sopracciglio sinistro, con Džeko che ha commentato ironicamente: “All in or nothing”, accompagnato da emoji di spade e muscoli.

Non è mancato il sostegno di vecchi compagni di squadra. Mario Balotelli, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Manchester City, ha scherzato: “Stai bene così”, aggiungendo cuori e faccine che ridono. Radja Nainggolan, con cui ha giocato alla Roma, ha rincarato la dose: “Stai proprio bene!”. Nelle prossime sfide, Dzeko giocherà con la maschera, come accadde nel 2019 con la maglia giallorossa in seguito alla rottura dello zigomo.

Nations League, spareggi Lega A-B: vincono Turchia, Serbia e Belgio

Spareggi decisivi in Nations League, con verdetti pesanti in ottica retrocessione. La Turchia di Montella non fa sconti e cala il tris a Budapest, condannando l’Ungheria di Rossi alla retrocessione in Lega B. A trascinare i turchi ci pensa Çalhanoğlu, che sblocca il match dal dischetto prima delle reti che chiudono la sfida. Nella prossima edizione della Lega A ci sarà anche il Belgio, protagonista di una rimonta spettacolare: dopo il 3-1 subito all’andata, i Diavoli Rossi ribaltano l’Ucraina con un netto 3-0, firmato dalla doppietta di Lukaku.

Sorride anche la Serbia, che dopo l’1-1 dell’andata a Vienna supera l’Austria e strappa il pass per la Lega A. A segno Vlahović, che ritrova il gol dopo circa un mese. Ma il colpo più incredibile arriva a Glasgow, dove la Grecia firma l’impresa: sotto dopo la sconfitta per 1-0 all’andata (gol di McTominay), la nazionale greca ribalta tutto con un perentorio 3-0, spegnendo i sogni della Scozia e condannandoli alla retrocessione.

Spareggi Lega B-C: show della Georgia, Slovenia ko

Si chiude il quadro degli spareggi tra Lega B e Lega C con successi netti e conferme importanti. Missione compiuta per il Kosovo, che dopo il 2-1 dell’andata, si impone anche al ritorno con un 3-1 contro l’Islanda, trascinato dalla tripletta dell’ex Lazio Oskarsson, autentico mattatore della sfida. Sorride anche l’Irlanda, che in un Aviva Stadium caldissimo piega per 2-1 la Bulgaria e blinda la permanenza in Lega B. Tra i marcatori anche Ferguson.

Partita senza storia invece a Tbilisi, dove la Georgia travolge l’Armenia con un clamoroso 6-1. Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di Kvaratskhelia (anche lui a segno) chiude i conti con una prestazione dominant. Infine, resta in Lega B la Slovenia, che la spunta di misura contro la Slovacchia di Calzona.