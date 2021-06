Effetto Cristiano Ronaldo:la frase in conferenza contro Coca-Cola

E’ bastato quel gesto, accompagnato da una frase che ha provocato effetti perversi e abnormi a livello mediatico, perché il titolo della Coca-Cola crollasse; Cristiano Ronaldo è stato altrettanto decisivo contro l’Ungheria, regalandosi una doppietta che suona come un avvertimento verso quanti lo hanno già liquidato a 36 anni e lo vorrebbero relegare in un angolo, per quanto beato, dell’universo-mondo calcistico.

La frase di Cristiano Ronaldo che ha creato un caso

Invece Ronaldo si insinua ancora, provoca e con poche parole in conferenza stampa crea un effetto domino con ripercussioni anche sul versante finanziario spostando due bottigliette di Coca- Cola, sponsor degli Europei, e dicendo: “Bevete acqua!”.

CR7 e Coca-Cola: le conseguenze in Borsa e a livello mediatico

Sì, perché come riporta Marca, autorevole espressione della stampa sportiva spagnola, dopo la conferenza stampa del campione della Juventus (per ora), l’azienda americana si è ritrovata con le proprie azioni crollate e perdite vertiginose: nel pomeriggio, il titolo della Coca-Cola in Europa ha perso 1,6% con perdite che – stando a quanto riportato – potrebbero ammontare attorno alla cifra record di circa 4 miliardi di euro. Addirittura, il giornale iberico si interroga sull’eventualità che la Uefa possa prendere provvedimenti, dopo quanto accaduto.

VIRGILIO SPORT | 16-06-2021 09:19