Egonu rinnova con Milano, contratto fino al 2026: ma il club aveva cercato Antropova

Telenovela finita, Paoletta spazza via le voci turche e prolunga per un'altra stagione con la Numia Vero Volley: adesso c'è Orro nel mirino del Fenerbahce.

La telenovela turca è finita sul serio. O almeno così sembra. Dopo l’autunno caldo, con le voci insistenti che la volevano vicinissima al ritorno a Istanbul, al Vakifbank che avrebbe fatto carte false per riportarla alla base, Paola Egonu e Milano si sono riavvicinate in inverno. Prima la decisione di non cambiare aria fino al termine della stagione, con la disputa del Mondiale per Club e l’avventura in Champions da portare avanti assieme al campionato. Ora l’indiscrezione – dirompente ma autorevole: l’ha lanciata la Gazzetta dello Sport – sul rinnovo di contratto fino al 2026. Paoletta, insomma, non si muoverà dall’Italia, almeno per un altro anno e mezzo.

Paoletta rinnova con Milano: intesa fino al 2026

Contratto pronto, in attesa solo della formalità degli annunci ufficiali. Egonu ha rinnovato fino al 2026, quando poi sarà pronta a vivere un’altra estate tinta d’azzurro, con gli Europei in Azerbaigian, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia che metteranno in palio il primo posto per le Olimpiadi di Los Angeles. Intesa raggiunta e non era affatto scontato, viste le difficoltà incontrate non tanto da Egonu ma dalla squadra in questa prima metà di stagione: Conegliano è in fuga in vetta alla classifica, ma Milano in campionato è dietro pure Scandicci e sgomita addirittura per il terzo posto con Novara.

Egonu, le voci sul Vakif e i contatti Milano-Antropova

Sono stati mesi complicati per la 26enne fuoriclasse di Cittadella, costretta a un’operazione alle fosse nasali che l’ha bloccata proprio in avvio di stagione. Le voci sui rapporti complicati nello spogliatoio, il rientro difficile – ma con prestazioni trionfali – quindi l’esplosione del “caso Vakifbank”. Tutto rientrato. Anche se, come conferma la Rosea, Milano nel frattempo s’è guardata intorno. Il rinnovo di Paoletta, infatti, è arrivato solo dopo che il club ha provato, senza successo, a ingaggiare la sua riserva in Nazionale, Kate Antropova, protagonista di un’altra stagione straordinaria a Scandicci. Niente da fare, l’opposto di origini russe ha rinnovato con la società toscana.

Volley mercato: il Fenerbahce sulle tracce di Orro

Ovviamente, la conferma di Egonu è tutto fuorché un “ripiego” per Milano, che legittimamente nei momenti più caldi del volley-mercato s’è guardata intorno approntando d’urgenza un piano B di assoluto spessore. Milano che ora deve rintuzzare gli assalti di un altro squadrone turco a caccia di rinforzi in Italia: il Fenerbahce. Il club giallonero in cui milita Melissa Vargas tenta Alessia Orro, per una diagonale palleggiatrice-opposto che sarebbe da fantavolley. Fonti interne al club milanese rassicurano: l’alzatrice della Numia Vero Volley e della Nazionale italiana non è in vendita. Un’altra soap turca da stoppare sul nascere.