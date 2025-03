Elkann cancella la Juventus ed esalta Hamilton e la Ferrari: il messaggio nascosto nella lettera agli azionisti Exor  

Nella missiva sparisce ogni riferimento ai bianconeri: un anno fa il numero uno del gruppo aveva sottolineato la rifondazione del club affidata a Giuntoli

Dalla rivoluzione targata Giuntoli all’oblio: John Elkann cancella ogni riferimento alla Juventus nella lettera annuale agli azionisti di Exor, nella quale invece sottolinea il nuovo corso della Ferrari iniziato con l’ingaggio di Lewis Hamilton. Un anno fa aveva esaltato la rifondazione bianconera iniziato con l’arrivo dell’ex d.s. del Napoli.

Elkann fa calare l’oblio sulla Juventus e su Giuntoli

Nella lettera agli azionisti Exor di un anno fa, John Elkann presentava Cristiano Giuntoli come l’uomo della rinascita bianconera. “È stato appena nominato miglior direttore sportivo dell’anno”, ricordava il numero uno del gruppo descrivendo l’ex d.s. del Napoli, e aggiungeva: “contribuirà a plasmare la Juventus del futuro”.

Un anno dopo, Elkann fa calare il completo oblio sulla Juventus e su Giuntoli: nella lettera del 2025 agli azionisti Exor il presidente del gruppo parla di ogni singola società che fa parte della holding, tranne che del club bianconero.

Juventus, il messaggio di Elkann nella lettera agli azionisti Exor

Il messaggio nascosto nella missiva è evidente: Elkann è profondamente deluso dall’annata bianconera e dallo stesso Giuntoli, come riferito anche oggi dalla Gazzetta dello Sport e da altre testate nazionali. È vero che il Football Director ha migliorato i conti del club, ma la deludente campagna acquisti costata oltre 200 milioni e soprattutto il fallimento del progetto tecnico legato a Thiago Motta, scelto e poi silurato da Giuntoli, rappresentano due ferite profonde per Elkann. Senza dimenticare i 20 milioni di euro che la Juventus dovrà ancora corrispondere all’allenatore e al suo staff.

Exor, Elkann esalta la Ferrari ed Hamilton

Ecco allora che il numero uno di Exor si rifugia nell’altra grande passione, i motori, per dare speranza e gioia agli azionisti. Elkann si sofferma a lungo sui risultati raggiunti da Stellantis e in particolare dai traguardi toccati dal brand Ferrari. “Il brillante 2024 di Ferrari si è tradotto in un altro anno di risultati finanziari impressionanti – scrive Elkann nella missiva – . I ricavi netti sono aumentati del 12% rispetto al 2023, raggiungendo i 6,7 miliardi di euro, con un margine del 38%”.

E per l’anno in corso, il numero uno di Exor si attende risultati ancora migliori, soprattutto in pista, grazie all’ingaggio di Lewis Hamilton. “Tutti gli obiettivi del 2024 sono stati superati, e il 2025 si preannuncia altrettanto entusiasmante con l’arrivo di Lewis Hamilton e il lancio della prima Ferrari completamente elettrica”, conclude Elkann.