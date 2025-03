Juventus, da Koopmeiners l’ultimo schiaffo a Motta: la frase che inchioda il tecnico

Un post apprezzato con un like da Vlahovic alimenta la polemica sul web. Ma Teun ottiene un effetto boomerang: ecco di cosa lo accusano i tifosi

Un post criptico di Koopmeiners getta ombre sul rapporto con Motta. Tempismo perfetto, quello del centrocampista della Juventus: è l’ultimo schiaffo al tecnico silurato per far posto a Tudor? Teun non chiarisce, ma intanto fa il pieno di like. Compreso quello galeotto di Vlahovic, uno che con l’italo-brasiliano era ai ferri corti.

Juventus, il post di Koopmeiners è una frecciata a Motta?

Perché il post su Instagram dell’olandese ha fatto così rumore? Beh, la risposta è nelle sue parole che stridono col risultato dell’Oranje nella doppia sfida di Nations League persa ai rigori con la Spagna.

Già, l’ex Atalanta ha scritto: “Tante le cose positive da prendere di questa settimana”. Considerando il ko (pur dando filo da torcere ai campioni d’Europa) e che nella partita di ritorno è stato impiegato da Koeman soltanto dopo i tempi regolamentari, vien da sé che il suo messaggio potrebbe essere un riferimento anche e soprattutto all’esonero di Motta, sostituito da Tudor.

Il like sospetto di Vlahovic e non solo

Ad alimentare i sospetti anche il like di Dusan Vlahovic, che da gennaio era finito ai margini con Motta dopo essere stato un punto fermo dell’undici titolare prima dell’arrivo nel capoluogo piemontese di Kolo Muani.

Il gesto del serbo, tornato anche al gol con la sua nazionale dopo due lunghi anni di digiuno, ha contribuito non poco ad accendere la polemica sul post di Koopmeiners. Apprezzato, come se non bastasse, anche da altri compagni di squadra come Cabal, Thuram e Nico Gonzalez.

Web in tilt: come hanno reagito i tifosi della Juve

Acquistato dall’Atalanta dopo un lungo tira e molla per 51,3 milioni di euro più 6 di bonus, Koop ha deluso le aspettative finendo nel mirino dei tifosi bianconeri che non gli hanno risparmiato critiche feroci. Ciò nonostante, per Motta è stato sempre imprescindibile, anche se in realtà il tecnico non mai è riuscito a trovargli la giusta posizione in campo. Ecco il motivo per cui non pochi tifosi hanno bacchettato l’olandese: “Motta ha inventato malattie immaginarie per difendere le tue pessime prestazioni in campo facendoti giocare sempre e tu neanche un saluto”, ha commentato Paolo su Instagram.

Sulla stessa lunghezza d’onda Gabriele: “Motta ti ha sempre difeso, ti ha fatto giocare anche quando eri improponibile. Non c’è proprio riconoscenza”. “Svegliati, invece di fare lo spiritoso” lo redarguisce un altro sostenitore della Juve. “Ok, ora vediamo se era colpa di Motta” chiosa Nicola.