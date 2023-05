Empoli-Juventus, moviola: focus sul gol annullato a Gatti e il rigore dubbio

La prova dell'arbitro pugliese Ayroldi vivisezionata dall'esperto di Dazn Luca Marelli

23-05-2023 09:36

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Nascondeva parecchie insidie Empoli-Juventus, ultimo posticipo della terzultima giornata di serie A e il designatore Rocchi ha voluto scegliere un arbitro esperto come Ayroldi, che infatti ha avuto il suo bel da fare ieri sera, blindando la designazione con Doveri al Var. Come se l’è cavata il fischietto di Molfetta nel sorprendente 4-1 con cui i toscani hanno battuto la Juve subito dopo la sentenza sulla penalizzazione?

Rivedi qui i gol e gli highlights di Empoli-Juventus

Empoli-Juventus, i precedenti con le due squadre

Per Ayroldi è stata la 31esima gara in Serie A, 11esima in questa stagione. Sette erano i precedenti con gli azzurri, con 3 pareggi, 1 vittoria e 3 sconfitte: L’ultima volta con la Vecchia Signora in campo risaliva alla trasferta di Cremona: 1-0 per i bianconeri con rete di Milik su calcio di punizione in zona Cesarini. Il bilancio era di 3 vittorie, 1 segno X, 1 sconfitta (per 0-1 con l’Atalanta nel 2021-2022), 8 gol marcati a fronte di 5 incassati.

Empoli-Juventus, Ayroldi ha ammonito quattro giocatori

Assisit da Bresmes e Capaldo, con Marchetti IV uomo, Doveri al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro Ayroldi ha ammonito quattro giocatori, di cui due della squadra di Allegri: 55′ Parisi (E), 56′ Rabiot (J), 66′ Bandinelli (E), 76′ Paredes (J).

Empoli-Juventus, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 14′ dopo una mischia nata sullo sviluppo di un corner e sull’incornata finita sulla traversa, di Milik. Gatti approfitta della mischia e mette in rete ma, sull’uscita alta di Vicario, c’è stato un fallo di Bremer che ha ostacolato il portiere dei toscani, commettendo un’irregolarità. Giusto annullare la rete. Al 18′ Milik colpisce in piena area di rigore Cambiaghi. Al 22′ check del VAR sul raddoppio firmato da Luperto per un possibile fallo di mano e per la posizione di Akp-Akpro al momento della conclusione del difensore dei toscani. Un minuto buono di controllo ma dalla sala VAR arriva la conferma. Il gol è buono

Empoli-Juventus, per Marelli rigore dubbio

A fare chiarezza sul rigore concesso all’Empoli e segnato da Caputo è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “Per me è una situazione analoga a quella di ieri sera di Ciro Immobile nel match Udinese-Lazio, il contatto tra Milik e Cambiaghi c’è sicuramente ma è molto lieve e rimane l’interpretazione di campo dell’arbitro che ha preso questa decisione”.