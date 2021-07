Euro 2020, Belgio-Italia: ora Roberto Mancini ha tre dubbi

Manca ormai poco ai quarti di Euro 2020, che si apriranno con Spagna-Svizzera. Il match clou però sarà quello tra Italia e Belgio. Gli azzurri hanno eliminato l’Austria agli ottavi durante i supplementari, mentre i diavoli rossi hanno sconfitto di misura il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Adesso Italia e Belgio si daranno battaglia per raggiungere la semifinale dell’Europeo. Il ct belga Martinez, salvo clamorosi recuperi, dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Due assenze molto pesanti per la nazionale numero 1 del Ranking Fifa, costretta a rivoluzionare così il centrocampo.

Anche Roberto Mancini ha però alcuni dubbi in vista del match col Belgio. La partita dell’Italia con l’Austria ha posto degli interrogativi al ct marchigiano. In tutti e tre i reparti ci sono ancora dei ballottaggi da risolvere.

Resta in forte dubbio la presenza del capitano Giorgio Chiellini, ancora non al top fisicamente. Il centrale è stato sostituito egregiamente da Francesco Acerbi e al momento il difensore della Lazio sarebbe in vantaggio per affiancare Bonucci e tentare di fermare Romelu Lukaku.

Mancini starebbe pensando di affidare il centrocampo a Manuel Locatelli, viste le ottime prestazioni del giocatore del Sassuolo in questo Europeo. Marco Verratti ha recuperato pienamente dall’infortunio ma contro l’Austria non ha brillato. Stesso discorso vale per Domenico Berardi. Il 26enne agli ottavi è apparso sottotono mentre Federico Chiesa, una volta entrato, ha cambiato le sorti del match segnando la rete dell’1-0. Al momento Acerbi è favorito su Chiellini, mentre i ballottaggi Verratti-Locatelli e Berardi-Chiesa restano più che mai incerti. A Mancini resta poco tempo per scegliere.

OMNISPORT | 01-07-2021 14:09