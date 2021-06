Euro 2020: Cillessen positivo al covid salta gli Europei

Niente da fare per Jasper Cillessen. La nazionale olandese perde ufficialmente il suo numero 1.

Il portiere olandese sarà costretto a saltare Euro2020. L’estremo difensore del Valencia era risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana e il ct dell’Olanda, Frank De Boer, ha confermato che non lo includerà nella lista finale per la prossima competizione Europea.

A questo punto è scontata la promozione a primo portiere per Bizot, portiere di 30 anni che gioca in Olanda nell’Az Alkmaar. Cillessen comunque asintomatico, farà il tifo per gli Oranje da casa.

OMNISPORT | 01-06-2021 15:39