Euro 2020, Croazia-Spagna: le probabili formazioni

Tempo di ottavi di finale per Croazia e Spagna. I ragazzi di Luis Enrique sono favoriti nonostante qualche difficoltà nel girone di qualificazione. Croazia che ha perso Perisic per Covid e parte un gradino sotto gli spagnoli nella scala dei pronostici. La Spagna ha vinto quattro degli otto precedenti contro la Croazia, ma Modric e compagni hanno vinto due delle ultime tre partite, compreso il successo per 2-1 nella fase a gironi di EURO 2016

La Croazia sarà priva di Ivan Perisic, risultato positivo al Covid-19. La Nazionale di Dalic scenderà in campo con il 4-3-3. Confermato Livakovic in porta, Juranovic e Barisic terzini, VIda e Caleta-Car al centro della difesa.. Brozovic, Modric e Kovacic in mezzo al campo, Vlasic e Rebic ai lati di Petkovic in avanti.

La Spagna schiera Unai Simon in porta, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba in difesa. A centrocampo ecco Busquets, Koke e Pedri. In avanti ecco la novità Sarabia: sarà lui in attacco a giocare insieme a Morata e Moreno.

PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno.

OMNISPORT | 28-06-2021 09:40