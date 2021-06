Euro 2020, fan zone anti Covid a Piazza del Popolo per i tifosi

Roma si prepara ad accogliere Euro 2020 con un anno di ritardo, a causa della pandemia che stravolto anche il calendario degli eventi sportivi. Si riaprono quindi anche le porte ai tifosi, non solo all’interno dello Stadio Olimpico, dove la Nazionale azzurra allenata dal ct Roberto Mancini giocherà la gara inaugurale contro la Turchia.

Euro 2020 a Roma: le iniziative e le norme anti Covid

Roma Capitale si è preparata ad accogliere appassionati e turisti, nel rispetto delle normative anti Covid. E anche la fan zone allestita a Piazza del Popolo che accoglierà anche il Football Village, è stata allestita in quest’ottica. A questo punto, si aggiungono gli altri quattro punti di ritrovo nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli e Largo dei Lombardi. Dal 10 giugno andrà in scena, inoltre, il videomapping a Piazza del Campidoglio: attraverso uno spettacolo di luci e suoni, con performance musicali dal vivo, si ripercorrerà la storia dell’Italia agli Europei di calcio.

La zona di Piazza del Popolo

A Piazza del Popolo saranno allestiti due maxi-schermi e un palco, che consentiranno di guardare le partite del torneo. Sulla Terrazza del Pincio sarà allestita una Food Area, che consentirà di gustare le principali proposte della tradizione culinaria e gastronomica romana, valorizzando i prodotti del territorio.

