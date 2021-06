Euro 2020, Galles: Bale indica la via da seguire per passare il turno

Gran voglia di performare al meglio e nessun proclama esagerato. È questo che traspare dalle parole di Gareth Bale a un giorno dal debutto del Galles contro la Svizzera a Euro 2020.

Onorato e responsabilizzato dalla fascia di capitano (“Prima della partita farò un discorso alla squadra sulla base delle mie emozioni”), il giocatore del Tottenham non ritiene che il Galles sia sconfitto in partenza e, in maniera convinta, rilancia le ambizioni della sua squadra.

“Sappiamo che sarà un gruppo molto difficile. Indicare una favorita? Difficile, anche se tutti conoscono il valore e il prestigio dell’Italia. Non ci interessa se veniamo considerati sfavoriti rispetto alle altre squadre del gruppo, alla fine è il campo che parla. E noi pensiamo di poter passare il turno” ha dichiarato Bale, spiegando poi come lui e i compagni dovranno approcciare la competizione per far bene.

“Le nostre aspettative sono simili a quelle di 5 anni fa, pensando gara per gara. C’è un bel mix tra giocatori giovani ed esperti. La nostra forza è l’imprevedibilità e la possibilità di cambiare il modulo anche in corso d’opera”.

OMNISPORT | 11-06-2021 17:13