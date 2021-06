Euro 2020, Germania-Ungheria: le probabili formazioni

Tutto ancora aperto nel Gruppo F di Euro 2020 con le quattro squadre in corsa per un posto negli ottavi di finale a un turno dal termine. Questa sera Germania e Ungheria si giocano negli ultimi 90 minuti le proprie chance di conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta e ottenere la qualificazione tra le prime 16 squadre della competizione.

La Germania scenderà in campo con il 3-4-3. In attacco ecco il tridente composto da Sane, Gnabry in posizione di falso nove, e Havertz. Out Muller per infortunio. A centrocampo Kimmich e Gosens agiranno sulle due fasce, con Kroos e Goretzka al centro.

L’Ungheria risponde con il 3-5-2. Fra i pali ecco Gulacsi. Novità sulle fasce per il Ct Rossi: Lovrencsics è favorito su Nego, mentre è stato confermato Fiola. In mezzo Schäfer insieme al playmaker Nagy e Kleinherisler. Il tandem offensivo vedrà Nicolics e Sallai.

PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai.

23-06-2021