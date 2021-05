Euro 2020, i pre-convocati del Galles

Sono 28 i giocatori pre-convocati dal Galles per Euro 2020. Nell’elenco del ct Robert Page spiccano i nomi dei due portacolori del Tottenham, Ben Davies e Gareth Bale, e quello dello juventino Ramsey. A questi e al resto del gruppo si aggregheranno in seguito altri sei elementi, ancora impegnati in partite ufficiali coi propri club.

Questa la lista completa elaborata dal tecnico gallese:

Portieri: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City).

Difensori: James Lawrence (St.Pauli), Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Tom Lockyer (Luton Town).

Centrocampisti: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), George Thomas (Queens Park Rangers).

Attaccanti: Kieffer Moore (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds United) Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke), Mark Harris (Cardiff City).

Altri: Daniel James (Manchester United), Brennan Johnson (Lincoln City), Ban Cabango e Connor Roberts (Swansea City), Josh Sheehan e Tom King (Newport County).

OMNISPORT | 24-05-2021 19:37