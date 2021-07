Euro 2020, Italia-Inghilterra: in caso di vittoria in arrivo il Bank Holiday

Domenica l’Italia affronterà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020. Il match verrà disputato a Wembley, dove sono attesi circa 15mila tifosi azzurri. Ovviamente il resto dello stadio sarà tutto per i padroni di casa, che vogliono tornare a vincere dopo 55 anni.

In caso di successo dell’Inghilterra, il primo ministro Boris Johnsin ha proposto un Bank Holiday per lunedì(si intende un provvedimento per riconoscere più giornate festive riservato nel tardo 1800 ai dipendenti delle banche). Il motivo? Semplice, dare il giorno festivo per smaltire le birre in corpo dopo gli eventuali festeggiamenti. Sicuramente, l’Italia ha tutta l’intenzione di mandare a lavorare gli inglesi lunedì.

OMNISPORT | 09-07-2021 00:01