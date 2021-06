Euro 2020: l'Olanda conquista il primo posto con super Depay

L’Olanda conquista il primo posto del girone C grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Austria. Partita decisa da un calcio di rigore realizzato da Depay e dal gol di Dumfries nel secondo tempo che ha chiuso i giochi. L’Austria si giocherà il secondo posto con l’Ucraina.

La partita si sblocca subito all’11’, dopo un rigore concesso dall’arbitro all’Olanda. Un intervento di Alaba su Dumfries viene ricontrollato al Var e successivamente viene concesso il penalty agli orange: dal dischetto si presenta Memphis Depay che non sbaglia, Olanda in vantaggio.

Alaba è in confusione e perdendo un pallone concede a Depay il raddoppio in contropiede ma l’attaccante spreca calciando al lato della porta. L’Austria prova a reagire ma è sempre la squadra di de Boer la più pericolosa. Al 40′ grande chance per il raddoppio degli orange: Van Aanholt mette Weghorst davanti al portiere avversario, l’attaccante è altruista nel servire Depay che però si mangia clamorosamente la personale doppietta.

Nel secondo tempo parte meglio l’Olanda, rendendosi pericolosa al 61′ con una doppia occasione: prima sul colpo di testa ravvicinato di de Vrij respinto da Bachmann e poi sulla ribattuta di de Ligt contrastato da Dragovic a pochi passi dalla porta.

Al 67′ però l’Olanda non sbaglia e raddoppia: con una magia di tacco Depay scavalca la difesa dell’Austria e lancia Malen che davanti a Bachmann serve un cioccolatino per Dumfries. Provano a reagire gli ospiti da calcio d’angolo ma dopo un rimpallo il pallone sfiora soltanto il palo. Ci prova all’81’ Alaba da fuori ma anche la sua conclusione sfiora il legno. L’Austria fino al termine del match crea poco e l’Olanda controlla: al termine è 2-0 per gli orange.

