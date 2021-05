Euro 2020: Luis Enrique vuole regalare un altro trofeo alle Furie Rosse

Non può che essere una tra le nazionali favorite ad alzare la coppa. Luis Enrique ha tra le mani un ottima formazione che può mettere in difficoltà chiunque.

Bilancio Gruppo F : G10 V8 P2 S0 GF31 GS5

Miglior marcatore delle qualificazioni: Sergio Ramos, Rodrigo (4)

Miglior piazzamento agli Europei: vincitori (1964, 2008, 2012)

UEFA EURO 2016: ottavi, sconfitta per 2-0 contro l’Italia

Commissario tecnico: Luis Enrique

Dopo aver lasciato a giugno per motivi personali, è tornato al suo posto a novembre dopo la fine delle qualificazioni. In precedenza, ha guidato il Barcellona al successo in UEFA Champions League nel 2015.

Giocatore chiave: Sergio Ramos

Giocatore insostituibile nella retroguardia spagnola, Ramos è anche in cima alla classifica marcatori delle qualificazioni perché si incarica dei calci di rigore.

Osservato speciale: Gerard Moreno

L’attaccante ha esordito solo nel 2019 ma ha portato le sue ottime prestazioni con il Villarreal anche in nazionale, segnando cinque gol in 10 presenze e diventando un giocatore importante per Luis Enrique.

Lo sapevi?

Nel 2012, la Spagna è diventata l’unica squadra che è riuscita a difendere il titolo.

Calendario Euro 2020:

14-6 ore 21.00 SPagna-Svezia; 19-6 ore 21.00 Spagna-Polonia; 23-6 ore 18.00 Slovacchia-Spagna

OMNISPORT | 31-05-2021 12:33