Euro 2020: Marco Rossi guida i magiari in un girone di ferro

La squadra dell’Ungheria agli Europei 2020 è nel gruppo F, che è senza dubbio il girone più difficile in assoluto, e dovrà affrontare due tra le favorite alla vittoria finale e la squadra campione d’Europa.

Avere Germania, Francia e Portogallo nello stesso girone non è per nulla facile per la formazione Ungherese che ha pochissime possibilità di superare il primo turno. Nel calcio i miracoli a volte accadono anche se in questo caso la vediamo veramente difficile.

Bilancio Gruppo E: G8 V4 P0 S4 GF8 GS11

Spareggi: Bulgaria (t) 3-1; Islanda (c) 2-1

Miglior marcatore qualificazioni: Willi Orban (3)

Miglior piazzamento a UEFA EURO: terzo posto (1964)

UEFA EURO 2016: ottavi di finale, sconfitta per 4-0 contro il Belgio

Commissario tecnico: Marco Rossi

L’ex difensore di Brescia, Sampdoria e Eintracht aveva allenato in Ungheria per quattro anni tra Honved e Dunajska Streda, ed è stato chiamato in nazionale a giugno 2018.

Giocatore chiave: Willi Orban

Molto abile nei contrasti, il centrale del Lipsia è un difensore solido che può essere pericoloso anche sul fronte offensivo. Con quattro gol, è diventato il secondo miglior marcatore dell’Ungheria negli ultimi due anni. E’ lui il miglior marcatore dei magiari nelle partite di qualificazioni a Euro 2020.

Osservato speciale: Dominik Szoboszlai

Il trequartista del Salisburgo ha un’ottima visione di gioco ed è il giocatore più creativo dell’Ungheria. Inoltre, ha segnato i primi due gol in nazionale su punizione; il terzo, sempre dalla distanza, è stato quello che ha deciso la finale di spareggio contro l’Islanda al minuto 92.

Lo sapevi?

L’Ungheria ha raggiunto le semifinali due volte nelle prime quattro edizioni (1964 e 1972) ma non si è più qualificata fino al 2016.

Calendario EURO 2020

15-6 ore 18.00 Ungheria-Portogallo; 19-6 ore 15.00 Ungheria-Francia; 23-6 ore 21.00 Germania-Ungheria

OMNISPORT | 31-05-2021 12:44