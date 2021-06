Euro 2020, Marotta: "Con l'affetto per Eriksen lo sport ha dimostrato il suo valore"

“La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunamente non è stato così grazie all’intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto per l’Inter, lo sport si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c’è stato da dimostrare tutto l’affetto”. Così Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a “Notti europee”, la trasmissione di Rai 1 su Euro 2020 condotta da Marco Lollobrigida e dalla pesista azzurra Danielle Madam. “Non voglio e non posso entrare nel merito – ha aggiunto Marotta -, per ora Eriksen è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi. Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato. Il giocatore ha dimostrato il proprio valore e poi è venuto fuori il campione: speriamo possa risolvere questi problemi di salute”.

OMNISPORT | 12-06-2021 23:53