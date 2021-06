Euro 2020, Roberto Martinez già concentrato per gli Ottavi di Finale

Missione compiuta per il Belgio di Roberto Martinez. Confermando il pronostico della vigilia, che vedeva i Diavoli Rossi come una delle squadre favorite del torneo, Lukaku e compagni hanno letteralmente dominato il proprio girone e proseguono in carrozza il proprio percorso verso Wembley. Il Belgio ha vinto tutte le partite della fase a gironi in una grande competizione per la seconda volta (3/3 ai Mondiali 2018), di cui la prima in un’edizione degli Europei.

Una vera e propria soddisfazione per il ct Roberto Martinez che, ai microfoni di Sky Sport, elogia Lukaku: “E’ un giocatore che porto nel cuore, è un vincente, un giocatore dalle idee chiare e che in Italia ha vinto lo scudetto. Sfida con l‘Italia ai quarti di finale? Ora guardiamo agli ottavi e ci concentriamo solo su quelli”

OMNISPORT | 21-06-2021 23:45