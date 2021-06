Euro 2020, Russia-Danimarca: le probabili formazioni

Oggi Russia e Danimarca scenderanno in campo alle ore 21.00 per sfidarsi nell’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo B.

Il Ct della Russia conferma la difesa a tre, con Barinov, Diveev e Dzhikiya davanti a Safonov. Centrocampo a quattro composto da Mario Fernandez, Ozdoev, Zobnin e Karavaev. Occhio alla fantasia in avanti: Miranchuk e Golovin agiranno alle spalle di Dzyuba.

Nella Danimarca confermato Schmeichel in porta. Wass, Kjaer, Christensen e Mahele in difesa. A centrocampo confermati Højbjerg, Delaney e Damsgaard. In avanti il tridente con Braithwaite e Poulsen insieme alla punta Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI

RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; M.Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Karavaev; Al. Miranchuck, Golovin; Dzyuba.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Mahele; Delaney, Højbjerg, Damsgaard; Braithwaite, Cornelius, Poulsen.

OMNISPORT | 21-06-2021 14:00