Euro 2020, Shevchenko chiede aiuto al tifo italiano

L’Inghilterra affronterà l’Ucraina nei quarti di Euro 2020 a Roma, allo stadio Olimpico. Chi vincerà affronterà in semifinale la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca. In vista del match, Shevchenko è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le parole del tecnico dell’Ucraina: “Noi ce la metteremo tutta. Conosciamo la loro bravura, hanno anche tantissime risorse di talento in panchina. Ma noi ci proveremo, vogliamo dare ancora una gioia ai nostri tifosi. E speriamo che anche il pubblico italiano ci dia una mano”.

OMNISPORT | 02-07-2021 21:32