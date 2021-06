Euro 2020, Slovacchia-Spagna: le probabili formazioni

Sfida da dentro o fuori per Slovacchia e Spagna che chiuderanno la loro fase a gironi sfidandosi stasera alle 18.

La Slovacchia dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 in cui sarà Duda il riferimento offensivo. In mezzo al campo sempre vivo il ballottaggio tra Hrosovsky e Hromad. Skriniar guiderà la difesa, mentre in avanti c’è sempre Haraslin al fianco di Hamsik e Mak sulla trequarti.

Dopo le molte critiche, Alvaro Morata potrebbe partire dalla panchina: al suo posto sarebbe titolare Ferran Torres, con Gerard Moreno e Dani Olmo. A centrocampo ecco Sergio Busquets insieme a Thiago Alcantara e Fabian Ruiz. Questi dovrebbero essere gli uomini di Luis Enrique nell’ultima giornata della fase a gironi.

PROBABILI FORMAZIONI

SLOVACCHIA (4-2-3-1) : Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

SPAGNA (4-3-3) : Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.

