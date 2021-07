Euro 2020, Spinazzola: "Rifarei mille volte quell'allungo"

Leonardo Spinazzola, costretto a guardare i suoi dagli spalti di Wembley con il cuore è con gli azzurri.

Il giocatore della Roma ha così scirtto una lettera ai compagni sulle pagina di “La Stampa”:”“Tornassi indietro, riproverei quell’allungo. Lo farei altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in più all’avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Niente di straordinario, sono le regole degli Azzurri: in fondo a quest’avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l’anima per i tuoi compagni. L’infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo: anche mio figlio Mattia, tre anni appena, ha capito che papà, sul divano di casa, stasera proprio non ci poteva stare”.

OMNISPORT | 11-07-2021 11:13