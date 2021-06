Euro 2020: tifosi inglesi a Roma, sui social si accende il dibattito

In un europeo ricco di colpi di scena sul campo e “colorato” (finalmente) dai tifosi in tribuna, si sta facendo largo in queste ore un’ombra di preoccupazione legata al numero sempre crescente di contagi da Variante Delta nel Regno Unito.

L’INTERVENTO DI DRAGHI – Nei giorni scorsi il Premier Mario Draghi in persona, spalleggiato dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, aveva invitato la Uefa a riflettere attentamente sulla decisione di far giocare semifinali e finali a Wembley (Londra).

L’ITALIA E LA SUPERBOLLA – Poi c’è stata l’ansia degli Azzurri legata alla trasferta (complicata) proprio a Wembley per la sfida degli ottavi di finale contro l’Austria. Un viaggio che ha costretto l’Italia a una vera e propria “superbolla”.

TIFOSI INGLESI A ROMA – Ora la minaccia è legata alla possibilità che i tifosi inglesi invadano Roma per assistere a Inghilterra-Ucraina, gara valida per i quarti di finale, in programma allo stadio Olimpico sabato 3 luglio alle ore 21.00. Nonostante l’invito del governo inglese a “non partire”, a “vedere la partita da casa”, oltre che al provvedimento di quello italiano di mantenere la quarantena di cinque giorni per chi arriva dall’Inghilterra, la paura che questa partita possa “portare” la Variante Delta in Italia sta scatenando sui social un acceso dibattito. Ecco alcuni dei tweet più emblematici.

“Abbiamo forse vissuto lunghi mesi chiusi in casa, ripiegando a milioni su smartworking e DAD, per finire con l’esporci all’elevato rischio di un’accelerazione della diffusione della variante Delta a causa di 22 tizi in mutande che corrono dietro a una palla!?”. “Quindi in pratica tutti i tifosi inglesi presenti alla partita il 03/07 saranno a Roma in quarantena dal 28/06, prima ancora di sapere che la loro nazionale avrebbe passato il turno”. “In realtà mi immagino ondate di tifosi inglesi che arrivano da tutti i paesi dell’UE”. “Il Guardian dice che Uefa non ha autorizzato la vendita dei biglietti ai tifosi inglesi in UK. I tifosi inglesi che saranno allo stadio saranno tifosi inglesi residenti in Italia che hanno comprato il biglietto tramite il consolato inglese in Italia”.

“I tifosi inglesi seguiranno il consiglio e tiferanno da casa. E io sono Babbo Natale”. “La UEFA vieta ai tifosi inglesi di andare a Roma ma conferma la Final Four a Londra. Come dire: prima i soldi, dopo la salute”. “La Uefa e il Governo inglese hanno trovato un accordo per capienza Wembley a 60 mila. Sia chiaro: a me va bene pure il 100%. Ma Trovo scandaloso che l’Uefa si muova in totale sfregio delle limitazioni imposte fin qui, a puro fine di spettacolo. Poi in autunno si richiude”.

SPORTEVAI | 30-06-2021 20:12