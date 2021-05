Euro 2020: un programma informatico gestisce la nazionale

L’Inghilterra, in vista dell’Europeo, non vuole lasciare nulla al caso. Così la Football Association (FA) ha sviluppato con Google Cloud un database che incrocia statistiche e qualità di ogni calciatore. In pratica sarà un software capace di confrontare dati, verificare pregi e difetti, controllare l’intensità dell’allenamento e anche la qualità del sonno.

Proprio durante il torneo il software della FA darà una grossa mano a Southgate. La piattaforma è collegata ai macchinari presenti nella palestra del centro sportivo della nazionale, che registreranno e invieranno i dati sulle sedute dei giocatori. Con il loro permesso, inoltre, questi ultimi verranno monitorati sulla quantità e qualità del sonno (per esaminare il recupero dopo le partite) e sul loro stato psicologico (stress, ansia etc) attraverso un apposito questionario.

“Con Manchester City e Chelsea impegnati nelle finali europee ci resteranno solo otto o nove giorni per lavorare con la rosa completamente al completo. Dovremo avere le idee chiare” Queste le parole del Ct inglese che potrà contare su questa piattaforma che contiene migliaia di minuti di video, dati (Opta, Scout7 e Bbc) sui passaggi completati, tiri in porta, falli subiti e chilometri percorsi.

Insomma, ogni particolare può fare la differenza, nulla è lasciato al caso perchè l’Inguilterra vuole arrivare molto lontano a Euro 2020.

OMNISPORT | 28-05-2021 14:34