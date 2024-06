Euro 2024, Ucraina in campo: Shevchenko mostra le rovine di Kharkiv

Allestita una mostra a Monaco di Baviera con sedili di uno stadio distrutto

Un pezzo di tribuna dello stadio Sonyachny di Kharkiv distrutto dai bombardamenti in Ucraina e’ stato esposto a Monaco di Baviera, alla presenza di Andriy Šhevchenko, presidente della federazione ucraina di calcio. Si tratta di una mostra temporanea, inaugurata in una piazza centrale della citta’ bavarese che, tra l’altro, e’ gemellata con Kiev dal 1989. La nazionale ucraina gioca la sua prima partita di Euro 2024 contro la Romania alle 15:00 a Monaco. In pieno centro a Monaco e’ stata allestita la mostra dove sono stati esposti sedili blu e gialli, colori dell’Ucraina, rimontati su un pezzo di rete metallica. Lo stadio Sonyachny da 5.000 posti e’ stato costruito nel 2011 come campo di allenamento per Euro-2012. Con i bombardamenti su Kharkiv, e’ stato distrutto ed e’ inutilizzabile dal maggio 2022. “Iniziamo oggi il nostro torneo, con la squadra sul campo, ma milioni di soldati stanno difendendo l’Ucraina. Siamo tutti insieme”, ha aggiunto il Pallone d’Oro 2004 ed ex attaccante del Milan.